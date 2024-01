Deel dit: Share App Mail Tweet

Dankzij Xiaomi gaat deze betaalbare elektrische sportwagen echt in productie

Vorig jaar september stelden we je voor het eerst voor aan de SSC SC-01, een sportwagen voor het geld van een Volkswagen Golf. De plannen waren veelbelovend, maar er was nog veel onduidelijkheid over daadwerkelijke introductie van het model. Met dank aan Xiaomi gaat de betaalbare elektrische sportwagen echt in productie.

De auto wordt gebouwd door Tianjin Gongjiangpai Auto Technology, een Chinese start-up. Deze sportauto is het eerste model van de fabrikant.

Fabrikant gesteund door Xiaomi

Dat de betaalbare elektrische sportwagen nu echt in productie gaat, is te danken aan Xiaomi. De tech-gigant heeft naar verluidt miljoenen Chinese renminbi geïnvesteerd in de start-up. Dit klinkt wellicht meer dan het is. Een miljoen Chinese renminbi is minder dan 130.000 euro.

De eerste SSC SC01 is inmiddels van de band gerold. Dit jaar nog moet ook grootschalige verkoop op touw worden gezet.

Hoe betaalbaar is de elektrische sportwagen?

Maar wat kost de betaalbare elektrische sportwagen dan? In China heeft het model een prijskaartje van minder dan 300.000 Chinese renminbi. Rekenen we dit om naar euro’s, dan is dit 38.831 euro.

Voor het geld krijg je sportwagen met een vermogen van 436 pk en 560 Nm aan koppel. Dit vermogen en koppel is te danken aan twee elektromotoren, een op de voor- en een op de achteras.

Het accupakket is 60 kWh groot. Met een volle batterij kom je volgens de fabrikant 520 kilometer ver. Van 30 naar 80 procent laden kan in 25 minuten.

Het gewicht van de sportwagen

Belangrijk bij een sportauto is natuurlijk het gewicht. Volgens de door Xiaomi ondersteunde fabrikant weegt de tweezitter 1370 kilogram. Met twee elektromotoren en een 60 kWh-accupakket lijkt dat een wat optimistische inschatting. Al is er bijvoorbeeld op het interieur veel gewicht bespaard.

Echter, mocht de auto ooit naar Europa komen, dan is hij waarschijnlijk veel duurder en zwaarder door de veiligheidseisen waaraan auto’s moeten voldoen.