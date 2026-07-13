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Chinese Kever-kloon van 25.000 euro met ‘vrouwenmodus’ komt opnieuw op de markt

GWM komt met een nieuwe variant van de Ora Ballet Cat. Een Chinese kopie van de Volkswagen Kever met nogal bijzondere rijmodi.

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De Ora Ballet Cat stond in 2025 al op de Shanghai Auto Show. In bovenstaande video neemt Autovisie-redacteur Coen Grutters je mee langs onder andere de Ballet Cat.

Chinese Kever-kloon met ‘vrouwenmodus’

Hoewel deze auto in China niet voor echt goede verkoopcijfers heeft gezorgd, krijgt de EV toch een update. De kloon van de Volkswagen Kever heeft nu een elektromotor van 201 pk en is daarmee 40 pk krachtiger dan het uitgaande model. De topsnelheid is eveneens verhoogd van 155 naar 180 km/h. Over de batterij en actieradius is nog niets bekend.

Erg opmerkelijk zijn de rijmodi van deze namaak-Kever. GWM ziet vrouwen als de belangrijkste klantengroep voor dit model. Daarom is er zelfs een speciale Lady Driving Mode ontwikkeld. In deze modus houdt de auto meer afstand tot voorliggers. Daarnaast is er een selfiecamera geïnstalleerd en kan met een druk op de knop de verwarming of airconditioning worden ingeschakeld. Volgens de fabrikant zorgt dit voor meer comfort tijdens de menstruatieperiode.

De GWM Ora Ballet Cat verkoopt in China vooralsnog mondjesmaat en zal naar alle waarschijnlijkheid nooit de oversteek naar Europa maken.