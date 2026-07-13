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Klassieker van morgen voor 7.500 euro: deze occasion is nog betaalbaar, maar steeds zeldzamer

De vijfde generatie Toyota Celica is van verschillende markten thuis. Occasions variëren van rustige coupés met 105 pk tot een heuse rallylegende. Het aanbod is niet groot, maar de prijzen zijn nog betaalbaar, terwijl hij inmiddels een echte klassieker begint te worden.

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Het imago van de vijfde Toyota Celica was dat van een betrouwbare sportauto, waardoor veel occasions intensief zijn gebruikt. In de video hierboven vertelt Autovisie-testredacteur Peter Hilhorst juist dat de besturing van de sportiefste versie (GT-Four) pas opleeft wanneer je hem sportief rijdt.

Rust tot flinke prestaties: de Toyota Celica

Hoewel de Toyota Celica geen pure sportwagen is, rijdt hij nog altijd verrassend leuk. Het lage gewicht, de directe besturing en het goed afgestemde onderstel zorgen voor veel rijplezier. Alle occasions beschikken een viercilinder. Het instapmodel heeft een cilinderinhoud van 1,6 liter en 105 pk, terwijl de voor de Amerikaanse markt bedoelde GT over een 2,2 liter met 132 pk heeft. Onder de motorkap van zowel de GTi als de GT-Four ligt dezelfde 2,0-liter viercilinder. In de GTi is deze atmosferisch en levert hij 156 pk. In de GT-Four is dit motorblok voorzien van een turbo en levert het 204 pk. Verder beschikt de GT-Four over vierwielaandrijving, terwijl de andere versies alleen de voorwielen aandrijven.

Zijn lage zit, grote portieren en het goede zicht rondom maken de occasion prettig in het dagelijks gebruik. Daarnaast staat de vijfde generatie bekend als een van de degelijkste sportcoupés uit de jaren negentig. Met regelmatig onderhoud draait de motor probleemloos hoge kilometerstanden. Ook het ontwerp heeft de tand des tijds goed doorstaan. De ronde vormen, smalle klapkoplampen en brede wielkasten geven de Toyota Celica een sportieve uitstraling zonder overdreven te ogen. Het interieur is eenvoudig, maar overzichtelijk. Alles zit op de plek waar je het verwacht en de bediening wijst zichzelf.

Zoals bij iedere oudere occasion zijn er wel aandachtspunten bij de Toyota Celica. Controleer vooral op roest, met name bij de wielkasten, dorpels, bodem en de bevestigingspunten van de ophanging. Met goed onderhoud is het motorblok nagenoeg onverwoestbaar, dus check de onderhoudshistorie zorgvuldig. Luister tijdens een proefrit naar bijgeluiden uit de ophanging en controleer of de koppeling soepel aangrijpt.

Deze occasion

Als je bereid bent om meer te zoeken en uit te geven, kun je het beste kijken naar een GTi of GT-Four. Vooral de GT-Four is geliefd onder verzamelaars en houdt zijn waarde beter vast. Helaas is geen van de vijf aangeboden occasions zo’n versie. Daarom kozen wij voor de enige Toyota Celica GTi die te koop staat. Deze zilvergrijze auto komt uit 1990 en heeft 223.037 kilometer op de teller. Hij staat voor 7.500 euro te koop in het Utrechtse Houten.