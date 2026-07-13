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Fiat biedt Amerikanen plots spotgoedkope elektrische auto, maar daar hebben zij (nog) niets aan

Ook zonder het BMI van de gemiddelde Amerikaan erbij te zoeken, kun je bedenken dat een piepkleine microcar niet direct aansluit bij het Amerikaanse wagenpark. Toch zet Fiat de elektrische Topolino daar nu in de showroom, terwijl het voertuig er vooralsnog niet eens de weg op mag.

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Vorig jaar scoorde de Fiat Topolino onwijs goed in de Grote Microcartest van Autovisie. Het videoverslag daarvan zie je hierboven. Ben je enkel geïnteresseerd in de Italiaanse microcar? Spoel dan door naar 04:25 in de video.

Goedkoopste elektrische auto van Amerika

In Nederland is de guitige Fiat Topolino al enige tijd te koop. Waar je bij ons voor minder dan tien mille in het kekke karretje rondrijdt, moeten Amerikanen dieper in de buidel tasten. Aan de andere kant van de plas betaal je minstens 13.995 dollar voor de Topolino, wat omgerekend neerkomt op iets minder dan 12.300 euro. Daarmee is het de goedkoopste EV van het land.

Tegelijkertijd is het een flinke som geld voor een autootje waar zij vooralsnog niet mee over straat mogen. Want anders dan in Nederland, mogen deze minimodelletjes in de VS niet de weg op. Fiat denkt dat ze voornamelijk op resorts en golfbanen zullen worden ingezet.

Fiat Topolino is (nog) niet straatlegaal

Dat de Fiat Topolino in Amerika iets duurder is, is overigens wel te verklaren. De Italiaanse autobouwer werkt namelijk aan een gratis upgradepakket waarmee de Topolino wél straatlegaal wordt in de VS.

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

Met een spiegel, achteruitrijcamera, voetgangersdetectiesysteem en tot 40 km/h verhoogde topsnelheid (is nu nog (31 km/h), voldoet de Topolino straks aan de Low Speed Vehicle-klasse, waarna ook Amerikanen ermee de weg op mogen.

Heel ver zullen ze niet komen, want het maximale bereik bedraagt 75 kilometer (WLTP). De vraag is sowieso of je ermee over straat moet willen in een land waar de F-150 achterop de gemiddelde boodschappenauto staat en de McDrive breder is dan de A2.

Bovendien heb je ook als Low Speed Vehicle niks te zoeken op de highways en interstates, want zelfs dan mag je enkel rijden op wegen met een snelheidslimiet van maximaal 35 mijl per uur (56 km/h). En dat is maar goed ook, want experts waarschuwen voor de serieuze veiligheidsrisico’s van dit soort microcars.

Donald Trump wil andere microcars

Wellicht zijn ze toch het beste te gebruiken als veredelde golfkarretjes. Misschien leuk voor Mar-a-Lago, al lijkt Donald Trump vooral geïnteresseerd in deze Madurodam-modelletjes.