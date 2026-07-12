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Mercedes G-klasse vs. Toyota Hilux: wat is de beste en betrouwbaarste offroader?

Waarom zou je in Nederland een auto willen hebben die de hele wereld aankan? Omdat die je een onoverwinnelijk gevoel geeft. Zo’n auto kan elke rit op elk moment verlengen tot een wereldreis. We selecteerden twee terreinhelden voor deze survival-reportage. de Mercedes 240 GD Wolf en Toyota Hilux.

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Ja, we behoren tot de contra’s, realiseren we ons. Rebels roeien we absoluut tegen de stroom in met deze auto’s en vechten we voor onze vrijheid in een tijd waar steeds meer auto’s gevangen worden in een web van regels. Milieu-eisen en hoge belastingen maken het voor oldskool terreinauto’s als deze steeds moeilijker om te overleven.

De Mercedes G-klasse en Toyota Hilux kunnen alles aan

De jungle, woestijn, bossen of de Hollandse polderklei: alles kunnen ze aan, maar de fiscale hindernissen bedreigen hen ernstig met uitsterven. Zeker bij deze twee, die van na de oldtimergrens van 1987 zijn, en waarvoor je dus heel veel wegenbelasting en fijnstoftoeslag moet blijven betalen. Heb je dat over voor je hobby-auto? Want je moet wel een echte diehard zijn om deze twee dagelijks in te zetten. Deze Toyota Hilux en Mercedes-Benz G-klasse zijn namelijk wel zó compromisloos en basic dat gewoon woon-werkverkeer ze eigenlijk niet past. Met deze auto’s moet je grenzen verkennen, af en toe de gebaande paden verlaten of er een wereldreis mee maken.

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

Het zijn hobbyauto’s en een hobby mag geld kosten, hebben we onszelf wijsgemaakt. In dit geval heb je op zijn minst zo’n 20.000 euro nodig als speelgeld. Deze auto’s zijn nog iets duurder zelfs, want zoals zo vaak kosten echt goede exemplaren meer. De Toyota Hilux uit 1989 die bij Toyota-dealer Bosman in Dirksland staat, moet € 26.200,- kosten, terwijl de Mercedes-Benz G-klasse 240 GD Wolf die bij Joba Cars in Ottoland te koop is, een prijskaartje van € 22.990,- heeft. Forse prijzen inderdaad en ze zijn zeker goedkoper te vinden, maar dan hebben we het over projecten en die moet je wel aankunnen. Dat soort auto’s kost niet alleen extra geld, maar ook kostbare tijd.

Wil je een auto waarmee je gelijk op pad kunt, dan is de keuze een stuk beperkter. Ga maar eens speuren, dan blijkt al snel hoe zeldzaam de betere auto’s zijn. Want vergeet niet: heel veel van deze auto’s zijn moegestreden werkpaarden die een zeer zwaar werkzaam leven achter de rug hebben. Ze waren gereedschap voor professionals die gefocust waren op hun werk en niet op de auto. Ex-overheidsauto’s die bij de brandweer of het leger hebben dienstgedaan, zijn soms de uitzondering, want die organisaties hadden wel poetstijd ingepland.