BMW op het juiste pad? Zo gaat nieuwe iX3 eruitzien

Niet iedereen waardeert het werk dat de BMW-ontwerpers de afgelopen jaren hebben geleverd. Veel modellen moesten dan ook vooral op de Chinese markt goed scoren. Maar aan de tekentafel in München wordt inmiddels een nieuwe designtaal gesproken. Valt de iX3 Neue Klasse, waarvan je hier een voorproefje ziet, wel in de smaak?

Eerder toonde BMW al een conceptsedan genaamd Neue Klasse en een SUV-variant die luistert naar de naam Vision Neue Klasse X. De productiemodellen zullen naar alle waarschijnlijkheid niet enorm afwijken van deze studiemodellen.

Patenttekeningen BMW iX3 Neue Klasse

Dat weten we omdat eerder patenttekeningen van de nieuwe iX3 naar buiten kwamen. Die lijken sterk op de conceptmodellen.

Verschillen zijn er wel. Zo zijn de camerabuitenspiegels vervangen voor traditionele spiegels en zijn ook de vreemde deurgrepen van het studiemodel verdwenen.

Productiemodel

De digitale ontwerper Nikita Chuicko van het Russische Kolesa had dan ook weinig fantasie nodig om een productierijp model te schetsen. Met iets minder extravagante wielen, normale buitenspiegels en verzonken deurgrepen oogt deze BMW iX3-render zoals het model er naar alle waarschijnlijkheid straks uit zal komen te zien.

(Afbeelding: Nikita Chuicko / Kolesa)

(Afbeelding: Nikita Chuicko / Kolesa)

Veel is nog niet over de auto bekend. Wel gaf BMW eerder al aan dat deze iX3 op een nieuwe EV-basis komt te staan. Dat kent enkele voordelen. Zo zal de elektrische auto voorzien zijn van een 800 volt-boordnet, waarmee goede laadsnelheden te behalen zijn. BMW spreekt over 300 kilometer actieradius bijladen in 10 minuten. Eind volgend jaar zal het model in productie gaan in BMW’s nieuwe faciliteit in Hongarije.