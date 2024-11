Deel dit: Share App Mail Tweet

7 cadeaus waar Sinterklaas autoliefhebbers een plezier mee doet

Sint en Piet zaten te denken, wat ze een autoliefhebber eens zouden schenken… Lukt het Sinterklaas en zijn knecht niet om zelf iets te verzinnen, dan kunnen ze kiezen voor een van deze zeven cadeaus.

Sinterklaas wil natuurlijk niet wéér dat zijn creatieve armoede doorschemert met een simpele tegoedbon. Nee, de goedheiligman geeft liever een écht cadeau.

Zeven sinterklaascadeaus voor autoliefhebbers

Speciaal voor de gulle goedzak heeft Autovisie zeven mogelijke cadeaus geselecteerd. Uiteraard met uiteenlopende prijskaartjes.

1. RedBull Racing Monopoly – 44,95 euro

Een ouderwets bordspel is leuk vermaak tijdens deze donkere dagen. Helemaal als het een spel van RedBull Racing is. In RedBull Racing Monopoly is het doel om zoveel mogelijk kampioenschappen te winnen.

Daarnaast bouw je racebanen en tribunes, dus geen huizen en hotels. De kans- en algemeen fonds-kaarten hebben betrekking op pitstops en race control. Het bordspel kost 44,95 euro.

2. Autovisie Jaarboek 2025 – 28,99 euro

Met maar liefst 500 pagina’s is het Autovisie Jaarboek hét middel om deze winter door te komen. In deze 46e editie staan opnieuw de technische specificaties van alle auto’s die in binnen- en buitenland te koop zijn.

In de vele tests lees je hoe ze rijden en wat hun sterke en zwakke punten zijn. Ook krijg je een blik in de toekomst, onder andere aan de hand van concept-cars.

Behalve de normale modellen van de bekende merken is er ook volop aandacht voor supercars en alle mogelijke andere exclusieve modellen. Het Autovisie Jaarboek is nu te bestellen, dan is hij nog voor Sinterklaas binnen.

3. Assetto Corza Competizione – 36 euro

Er zijn tal van racespellen te koop voor de PlayStation 5. De verschillen tussen de games zijn groot. Als het doel is beter te worden in circuitrijden, dan zijn er een paar spellen waarmee dat kan. Eén van de populairste is Assetto Corsa Competizione.

Met dit spel is er te racen over de bekende circuits en onder verschillende weersomstandigheden. Assetto Corsa is erg realistisch, maar is iets minder nauwkeurig wat betreft wegligging en auto-instellingen dan iRacing. Een derde optie is Gran Turismo. Dat spel wordt als toegankelijker ervaren en is meer gericht op een breed publiek. Assetto Corsa Competizione is daarmee een mooie middenweg. Het spel is ook voor PC te krijgen.

4. Toyan FS-V800 – 1.555 euro

Ooit al eens een motor zelf willen bouwen? Met deze Toyan FS-V800 is het mogelijk. ’s Werelds kleinste V8 wordt volledig in onderdelen geleverd. In de doos zit het motorblok, maar ook zaken als de krukas, de cilinderkop (met daarin al wel de minuscule kleppen), zuigertjes, zuigerveren, drijfstangen, distributieriem, uitlaatspruitstukken, asjes, lagers en andere onderdelen.

De krachtbron weegt iets meer dan 2 kilo en elke cilinder heeft een inhoud van 3,5 cc, waarmee het totale slagvolume uitkomt op 28 cc. De zuigers hebben een diameter van bijna 1,7 centimeter. De slaglengte bedraagt eveneens 1,7 centimeter – een ‘vierkante’ motor dus. Het toerengebied ligt tussen de 1.800 en 12.500 toeren per minuut en de watergekoelde mini-V8 genereert een maximumvermogen van 4,3 pk. Let wel, bij de aankoopprijs komen nog verzend- en invoerkosten, want het bouwpakket moet uit China komen. Sinterklaas moet dus diepe zakken hebben voor dit presentje.

5. McLaren P1 van LEGO – 449,99 euro

Hoewel je bij deze McLaren een gebruiksaanwijzing krijgt, is hij niet veel eenvoudiger om in elkaar te zetten dan de mini-V8 op deze pagina. Het bouwpakket bestaat uit 3.893 stenen en is gemaakt voor 18-plussers. De miniatuur-P1 is 59 centimeter lang, 25 centimeter breed en 14 centimeter hoog.

Ondanks het hoekige karakter van de blokkenfabrikant, herkennen we er duidelijk de vloeiende lijnen van een McLaren P1 in. Net als de echte auto is dit model voorzien van vleugeldeuren die (dankzij een nieuwe schokdemper) met een vloeiende beweging openen. Ook de V8 en zeventraps versnellingsbak moeten met LEGO-stenen in elkaar worden gezet.

6. Renault 5-step – 1.600 euro

De Renault 5 is het stijlautootje van Renault en daar hoort een hele gadgetlijn bij. Eén van de meest in het oog springende items is deze step. Hij is volledig uitgevoerd in R5-stijl en heeft met 45 kilometer een flinke actieradius. Desondanks is dat niet genoeg voor Sinterklaas om alle pakjes rond te brengen.

Opvallend is dat de tweewieler over een Origine France Garantie-certificering beschikt. Hierdoor weten Franse chauvinisten dat het een echt Frans product is! Althans, voor het grootste deel.

7. Sokken van Ferrari – 75 euro

Iedereen heeft baat bij een goed paar sokken. Saai cadeau op de avond van Sinterklaas, horen we je denken. Maar niet als ze van Ferrari zijn.

Nadeel is wel dat er een Ferrari-prijskaartje aan hangt. Je betaalt 75 euro voor een paar. Voordeel is wel dat er verschillende kleuren zijn om uit te kiezen en in Italië gemaakt worden. Ook bespaart Sinterklaas op cadeaupapier. Ze komen namelijk standaard in een luxe ogend tasje.