Donkerblauw kenteken op moderne auto of motor: mag dat?

Niet iedereen is blij met de opvallende gele kentekenplaten die we in Nederland voeren. Online kun je eenvoudig donkerblauwe nummerborden bestellen, maar mag je zo’n kenteken zomaar op je auto of motor schroeven?

In de jaren dertig werd onderzoek gedaan naar de leesbaarheid van verschillende kleurencombinaties op kentekens. Waar witte letters op een blauwe plaat het beste zijn af te lezen, zijn zwarte letters op een gele plaat juist niet goed zichtbaar, zo werd geconcludeerd.

Waarom Nederland een geel nummerbord heeft

Toch wisselde Nederland in de jaren zeventig van donkerblauwe naar gele kentekens. Nieuw onderzoek liet zien dat gele (en witte) platen wél goed zichtbaar zijn. Omdat in het donker witte platen achterop mogelijk aangezien konden worden voor koplampen, werd voor gele kentekenplaten gekozen. Toch rijden veel andere landen wel met witte platen. Denk aan Duitsland, waar de letters en cijfers een speciale betekenis hebben.

Mag ik met donkerblauwe kentekenplaten rijden?

Evengoed kom je af en toe nog voertuigen tegen met donkerblauwe kentekenplaten. Hoe zit dat? Dit zijn historische nummerplaten en die mag je niet zomaar op je auto monteren. Daar zijn namelijk enkele voorwaarden aan verbonden. Zo moet het betreffende voertuig vóór 1 januari 1978 voor het eerst op de weg zijn gekomen (datum eerste toelating).

Daarnaast is het een vereiste dat het kenteken bestaat uit twee groepen van twee cijfers en één groep van twee letters. “Heb je wel een auto van voor ’78, maar met de verkeerde letter-cijfercombinatie? Wissel dan eerst je kenteken om voor een historisch kenteken. Daarna mag je blauwe kentekenplaten gebruiken”, stelt de RDW. Over combinaties gesproken, wist je dat deze kentekencombinaties verboden zijn in ons land?

Officieel kenteken niet online te bestellen

Het donkerblauwe kenteken (niet te verwarren met de blauwe taxiplaten) is dus een historisch kenteken dat enkel voor oldtimers is bedoeld. Dat je online al voor enkele tientjes een donkerblauw kenteken kunt kopen, betekent dus niet dat je deze ook zomaar mag gebruiken. Sowieso kunnen officiële kentekenplaten niet online verkregen worden. Bij het aanvragen bij een erkende partij dien je je immers te legitimeren.