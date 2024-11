Deel dit: Share App Mail Tweet

Nederlandse overheid verkoopt dubieuze Dodge Challenger

Jaarlijks neemt de overheid om tal van redenen auto’s in beslag. Deze occasions, en ook oude dienstvoertuigen, worden vervolgens verkocht door het Ministerie van Financiën. Hoe dit exact in zijn werk gaat, laat Autovisie in deze reportage zien. Ditmaal staat er een dubieuze Dodge Challenger te koop.

Via de site van de overheid kun je bieden op de auto. Bied je het hoogste bedrag, dan kun je de auto ophalen. Dit bedrag is overigens niet wat je uiteindelijk moet neerleggen voor jouw verse bolide. Bovenop je bieding komt nog 15 procent ‘opgeld’.

Dubieuze Dodge Challenger

Nee, deze Dodge Challenger is geen Hellcat of Demon. De muscle car die bij de Nederlandse overheid te koop wordt aangeboden, heeft enkel een widebody. Desondanks ligt er een dikke V8 onder de kap.

Problemen

Deze krachtcentrale heeft een slagvolume van 5,7 liter en levert tot 381 pk. Althans, als de occasion dat nog levert. In de advertentie staat dat de motor een tikkend geluid maakt.

Dat is niet het enige probleem met de Dodge Challenger. Ook staat er dat het voertuig ‘zeer slecht spuitwerk’ heeft. De occasion heeft dus schade gehad, die niet netjes hersteld is. Daarbij is het verleden van deze importauto onduidelijk, zoals vaak bij auto’s die in beslag zijn genomen door de Nederlandse overheid en bij Domeinen Roerende Zaken staan.

Alsof dat nog niet genoeg is, doen de banden tevens niet vermoeden dat de auto goed onderhouden is. Het rubber is van het budgetmerk Tristar, al heeft de vorige eigenaar die wellicht geplaatst om zo goedkoop mogen burn-outs mee te trekken. Dat is tevens geen geruststellende gedachte.

Kortom, de dubieuze Dodge Challenger die te koop staat bij de Nederlandse overheid is een risicovolle aankoop. Wellicht vindt hij een baasje die ‘m opknapt en de Amerikaan een eervol tweede leven biedt.

De Dodge Challenger Hellcat

Vernieuwen is upgraden, toch? Als dat je motto is kan de (kapotte) motor wellicht vervangen worden door de V8 uit de 6,2-liter V8 met supercharger van de Hellcat. Autovisie-redacteur Peter Hilhorst laat in onderstaande video zien hoe krankzinnig die aandrijflijn is.

