Deel dit: Share App Mail Tweet

Van deze betaalbare, betrouwbare occasion gaan er dertien in een dozijn

Je hoeft niet op te vallen. Je wilt gewoon een ’dertien in een dozijn’-occasion van een gerenommeerd merk. Compact, met vijf deuren, een betrouwbare auto om je van A naar B te brengen. Je wilt niet meer dan tien mille besteden. En dus is er keuze genoeg!

Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste in een segment. Op dinsdag, donderdag en zaterdag stellen we de kandidaten voor.

Populaire, compacte occasion voor 10.000 euro

We blijven in het B-segment deze week en gaan op zoek naar gekende namen. Auto’s die je op iedere straathoek ziet, omdat ze zichzelf hebben bewezen en razend populair zijn. Moet je niks weten van een Opel Corsa, kom dan op donderdag of zaterdag terug voor onze andere opties.

Opel Corsa (2015 – 2019)

De Corsa past precies in het bescheiden wensenlijstje van deze koper(s). Onopvallend, gaat op in de massa, maar het is best een goed ding. Vier volwassenen kunnen er nèt in zitten, als het moet. De voorstoelen zijn wat vlak, maar dat stoort pas op heel lange ritten. De bagageruimte is met 285 liter normaal voor deze klasse.

De besturing voelt wat doods aan, de parkeersensoren raken al in paniek als ze zouden moeten beginnen te werken. De zesversnellingsbak schakelt opvallend prettig. De Corsa is redelijk comfortabel en gemakkelijk te rijden. Een 1,4 haalt zo maar 1 op 16. Bij een autobedrijf in Lienden staat een ingetogen donkergrijze 1,4 ‘Online Edition’ (2017, 68.000 km) voor € 9.999.

Let hierop bij deze occasion

De Corsa zaait paniek met de melding ‘Code LOW’ op het dashboard, maar dat geeft alleen aan dat er een band is met te lage spanning. Als de achteruit niet werkt, is er een borging gebroken. Daarvoor bestaat een noodgreep, reparatie moet in de garage gebeuren.

Een slecht lopende motor wordt veroorzaakt door een loszittende stekker bij de brandstofdrukregelaar. Kleinigheidje! Een rood brandend oliekannetje op het dashboard zorgt ook voor paniek, maar geeft alleen aan dat het hoog tijd is om de olie te verversen.