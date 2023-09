Deel dit: Share App Mail Tweet

Autoverkopen 2023 – Deze auto’s vallen positief (en negatief) op

In augustus zijn in Nederland precies 27.825 nieuwe auto’s geregistreerd. Dat is 13,6 procent meer dan in dezelfde maand vorig jaar, maar valt toch tegen.

In juni en juli was de stijging nog respectievelijk 30,7 en 38,0 procent, zo blijkt uit cijfers van de Bovag en Rai Vereniging. Dat de groei lijkt af te zwakken, komt niet als een verrassing.

Autoverkopen van vorig jaar

Volgens de beide brancheverenigingen zijn de grote stijgingen van de laatste tijd het resultaat van een inhaalslag. De registraties komen uit openstaande verkooporders van vorig jaar, die nu worden ingevuld.

Onzekerheid elektrische auto’s

Er worden nu niet veel orders geschreven, aldus de Bovag en Rai. De consument is afwachtend, vooral als het om elektrische auto’s gaat. Dit vanwege de onduidelijkheid over de stimuleringsmaatregelen.

Wat valt op: positief en negatief?

Hoe dan ook, wij zijn in de statistieken van de eerste acht maanden van 2023 gedoken en diepten daar een paar opvallende auto’s uit op, in positieve en in negatieve zin.

Audi E-Tron GT

Die arme Audi E-Tron GT. Hij is heel erg goed, maar helaas ziet bijna niemand dat. Audi registreerde niet meer dan 67 exemplaren, terwijl Porsche maar liefst 538 (onderhuids identieke) Taycans afleverde.

BMW 6-Serie GT

BMW heeft al na zes jaar de stekker uit de 6-Serie GT getrokken. Logisch, want het eigenaardige ding verkoopt voor geen meter, ook niet in Nederland. Dit jaar werden er 8 op kenteken gezet, vorig jaar 17.

BMW XM

Foeilelijk of niet, de monsterlijke BMW XM verkoopt kennelijk beter dan de X7, X6, X4 én X2, met maar liefst 121 registraties in de eerste acht maanden van dit jaar.

Honda E

Deze heeft Honda echt aan zichzelf te danken. De E stuurt uitstekend en is superleuk, maar komt niet ver genoeg voor zijn veel te hoge prijs. Slechts 4 werden er geregistreerd dit jaar, tegenover 16 in 2022.

Hongqi E-HS9

Verrassend veel Nederlanders vinden het kennelijk niet erg om in semi-communistische kitsch rond te rijden. Want de (iets té) monumentale Hongqi E-HS9 werd maar liefst 42 keer afgeleverd.

JAC IEV7S

De wát?! Precies, dat is dus het probleem. Niemand weet wat dit is. Hó, correctie: bijna niemand weet wat dit is, want in 2023 registreerde de JAC-importeur tot nu toe 1, tegenover 5 vorig jaar.

Jaguar

Geen model, maar een heel merk. Jaguar belooft een ommezwaai, met revolutionaire elektrische auto’s, en die kan niet snel genoeg komen, want de cijfers zijn dramatisch: I-Pace – 6, XE – 5, XF – 2.

Lynk & Co 01

Dat Nederlanders van een aanbieding houden, kun je zien bij Lynk & Co. Het Chinese merk biedt de 01 aan voor een verbazingwekkend laag bedrag per maand en dat sprak dit jaar al 5822 mensen aan.

Mazda CX-60

Autovisie heeft meerdere keren in de CX-60 gereden. We hebben toen gemerkt dat het onderstel niet top is en de hybride-aandrijflijn ook niet. Maar dat boeit een opmerkelijk groot aantal mensen niet: 1099.

Tesla

De verkoopcijfers van het Amerikaanse merk gaan in ons land op en neer, afhankelijk van hoeveel boten met auto’s er aankomen. Dit jaar is het wel heel bizar, met 11.956 registraties nu en slechts 1332 in 2022.