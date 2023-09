Deel dit: Share App Mail Tweet

De maandelijkse kosten van een eigen auto op een rijtje gezet

De kosten van een auto stoppen niet bij de aanschafprijs. Maar hoeveel kost een eigen auto je eigenlijk per maand? Autovisie zet de vaste lasten op een rijtje.

Wie op zoek is naar een auto, staat voor een aantal belangrijke keuzes. Private lease of toch kopen? En als je besluit een eigen auto te kopen, ga je dan op zoek naar een occasion of juist naar een nieuwe auto?

Afschrijving van de auto

Dit heeft op zijn beurt namelijk weer invloed op de maandelijkse kosten waar je als autobezitter rekening mee moet houden. Zo is de afschrijving groter bij nieuwe auto’s, maar zul je als occasionkoper rekening moeten houden met hogere onderhoudskosten.

Toch is een jonge occasion financieel gezien vaak de betere keuze, zo meent ook het Nibud. De afschrijving is het verschil tussen de aankoopsom en de restwaarde op het moment van verkoop, en die afschrijvingskosten zijn vooral in de eerste jaren na aankoop van een nieuwe auto erg hoog. Dit staat dan ook niet in verhouding met de iets hogere onderhoudskosten die jonge tweedehands auto’s met zich meebrengen.

Andere kosten voor autobezitters

Verder moet je rekening houden met brandstofkosten, motorrijtuigenbelasting en verzekeringskosten. Dit zijn allemaal ook variabele kosten. Je brandstofkosten hangen af van het verbruik van je auto, de motorrijtuigenbelasting (hier te berekenen) hangt af van het gewicht, de brandstofsoort en de emissie van je auto en bij de verzekeringspremie spelen schadevrije jaren, leeftijd, woonplaats en het type auto een belangrijke rol.

Nu hebben we alle maandelijkse kosten genoemd, maar weet je eigenlijk nog niet hoe groot deze zijn in verhouding tot elkaar. Zoals gezegd verschilt dat per persoon. Maar natuurlijk willen we dat je als tevreden lezer dit artikel verlaat, en dus volgt nu een rekenvoorbeeld met een gemiddelde autobezitter.

Kosten per maand voor de gemiddelde autobezitter

De gemiddelde personenauto rijdt zo’n 11.000 kilometer per jaar, wat neerkomt op een kleine 917 kilometer per maand. Als auto pakken we een vijf jaar oude Volkswagen Golf, omdat dat nu de populairste occasion is. In dit voorbeeld heb je deze tien jaar in bezit. De verzekering hangt enorm af van je persoonlijke situatie, maar gelukkig kun je je verzekeringspremie eenvoudig online berekenen. In dit voorbeeld rekenen we met een WA+-verzekering.

We gaan uit van een aanschafprijs van 18.500 euro. De afschrijving is lastig te berekenen, maar we gaan in dit voorbeeld uit van een afschrijvingspercentage van 15 procent per jaar. Verder gaan we voor het gemak even uit van een verbruik van 1 op 16 en een benzineprijs van 2,20 euro. In de tabel hieronder zie je hoeveel geld je in dit scenario maandelijks kwijt bent.

Gemiddelde kosten per maand

over een periode van 10 jaar Afschrijving €124 Verzekering €25 – €85 Motorrijtuigenbelasting €42 Onderhoudskosten €60 – €90 Brandstofkosten €126 Totaal €377 – 467