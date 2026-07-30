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40 procent van nieuwe auto’s is elektrisch, maar totale aandeel EV is nog opvallend klein

De elektrificatie van het wagenpark zet door, maar gaat buitengewoon langzaam. Begin 2026 was slechts 7,5 procent van de auto’s in Nederland volledig elektrisch. En dat terwijl 40 procent van de nieuwe auto’s een EV is. Hoe zit dat?

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In Nederland rijden nu ongeveer 690.000 elektrische auto’s rond, wat circa 7,5 procent van het totaal is. Dat aandeel groeit, maar wordt afgeremd doordat auto’s steeds langer worden gebruikt. In Nederland ligt de gemiddelde leeftijd van een auto op 12 jaar en daarmee rijden we in het oudste blik van Europa.

Vervangingsgraad wordt steeds lager

Doordat we steeds langer met onze voertuigen doen, daalt de vervangingsgraad al jaren, van meer dan 7 procent in 2003 naar 4,2 procent in 2025. Met andere woorden: vorig jaar werd 4,2 procent van het totale aantal auto’s vervangen door een nieuwe. Dat blijkt allemaal uit cijfers van ING Research.

Particulier twijfelt over elektrische auto

De verschillen in elektrificatie tussen zakelijk en particulier zijn groot. Van de nieuwe auto’s is grofweg 40 procent volledig elektrisch (datzelfde geldt in de bedrijfswagensector), terwijl dat bij occasions rond de 5 procent blijft steken.

Dat komt vooral doordat de particuliere rijder met terechte vragen zit: over de restwaarde van een EV, over hoe het overheidsbeleid zich gaat ontwikkelen, over de gezondheid van een gebruikte batterij, et cetera.

Rol van diesel is zo goed als uitgespeeld

Overigens is er één trend heel duidelijk waarneembaar in de cijfers van ING: de rol van diesel lijkt zo goed als uitgespeeld. In 2017 hadden diesels nog een aandeel van rond de 17 procent in het totale wagenpark, inmiddels gaat dat richting de 5 procent.

Overheid verstoort de automarkt

Ook is duidelijk hoezeer het beleid van de Nederlandse overheid de automarkt verstoort. Het leasen van elektrische auto’s is jarenlang gestimuleerd, maar omdat die auto’s na hun leasecontract in een moeilijke tweedehandsmarkt terechtkomen, worden ze naar het buitenland verscheept. Weg overheidsgeld!

Eind dit jaar gaan we weer iets meemaken. Per 1 januari wordt de pseudo-eindheffing ingevoerd, waarbij bedrijven ieder jaar 12 procent extra belasting moeten gaan betalen over de cataloguswaarde van iedere brandstof- of hybrideauto die ze beschikbaar stellen aan hun werknemers. Dat resulteert in de komende maanden waarschijnlijk in een enorme run op hybrides.

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