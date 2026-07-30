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Voor minder dan 18.000 euro koop je deze Italiaanse luxe sedan, die stiekem Amerikaans is

De tweede generatie Lancia Thema is een stijlvolle sedan die comfort en karakter op een bijzondere manier combineert. Bovendien zijn nette occasions tegenwoordig verrassend betaalbaar

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Halverwege de jaren tachtig begon de verkoop van de eerste Thema en liep door tot halverwege de jaren negentig. Daarna werd de naam niet gebruikt tot 2011, toen Fiat en Chrysler samenwerkten door een Chrysler 300C om te bouwen voor Europa. Daarbij werd de Amerikaanse sedan in Nederland als Lancia Thema verkocht. Deze occasion werd echter nooit een verkoopsucces en in de video hierboven vertelt Sjoerd van Bilsen hoe Fiat-Chrysler het merk om zeep hielp.

Lancia Thema kiest voor comfort

In tegenstelling tot veel Duitse concurrenten ligt de nadruk bij de Lancia Thema niet op sportiviteit. De sedan is vooral gebouwd om lange afstanden comfortabel af te leggen. Zijn brede carrosserie, comfortabel afgestemde vering en stille cabine zorgen ervoor dat de auto ook jaren later nog prettig aanvoelt. Tegelijkertijd geeft het opvallende front de occasion een statige uitstraling die verrassend tijdloos oogt.

Ook het interieur van de occasion onderscheidt zich van veel andere zakenauto’s uit die tijd. Leren bekleding, houtaccenten en een rijk uitgeruste cabine geven de Lancia Thema een luxueuze sfeer. Daardoor voelt hij eerder aan als een Amerikaanse cruiser dan als een traditionele Italiaanse sedan, al heeft Lancia de afwerking wel duidelijk aangepast voor de Europese markt. Het dashboard is overzichtelijk ingedeeld en de voorstoelen zijn gemaakt voor comfort. Ook achterin profiteren volwassenen van veel beenruimte.

Aandachtspunten van een Lancia Thema als occasion

Het grote Uconnect-touchscreen regelt vrijwel alles in de Lancia Thema. Daarmee bedien je onder meer de stoelventilatie en de navigatie. Het systeem kan in de winter of bij een lagere accuspanning nog wel eens vastlopen of weigeren op te starten. Controleer daarom bij een occasion of deze naar behoren werkt.

Zoveel kosten occasions

Van de tweede generatie Lancia Thema staan er vijf stuks te koop in Nederland, met prijzen tussen 11.950 en 34.900 euro. Wij kozen deze: een donkerblauwe occasion uit 2013, die in het Zuid-Hollandse Vlaardingen wordt aangeboden voor 17.999 euro. Voor dat bedrag krijg je een auto met 286 pk en 104.058 kilometer op de teller. Hij krijgt een nieuwe APK bij aflevering.