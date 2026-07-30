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Zwarte zaterdag: op 1 augustus staan hier de langste files

In Frankrijk is het op 1 augustus officieel Zwarte Zaterdag. En ook in veel andere Europese landen moeten vakantiegangers rekening houden met lange files. Dit is waar ze staan.

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ANWB Verkeersinformatie adviseert Nederlanders om op zaterdagmorgen niet te vroeg te vertrekken en zo achter de files aan de rijden. Daarbij is het verstandig om rekening te houden met de extreme hitte en mogelijke wegafsluitingen door bosbranden.

Veel vertraging op Route du Soleil

Nederlanders die dit weekend van en naar Frankrijk en Spanje rijden, moeten zich voorbereiden op veel vertraging op de Route du Soleil, met name op de A7 tussen Lyon en Orange. Op de A9 richting de grens met Spanje worden ook files verwacht.

Wegwerkzaamheden in Duitsland

In Duitsland zijn het vooral wegwerkzaamheden die op de autobahn voor vertraging zorgen. Daarbij staat het op zaterdagmorgen geheid vast rondom de grote steden, zoals Frankfurt, Hamburg en München. Op zondagmiddag is het dan weer druk vanwege terugkerende vakantiegangers.

Lange files Oostenrijk en Zwitserland

Het grootste pijnpunt in Oostenrijk is de Fernpas in de B179, aan de grens met Duitsland. Die is zaterdag van 09:45 en 12:00 in de ochtend afgesloten tussen Fuessen/Reute en Nassereith. En dat komt door een demonstratie.

Wie via Oostenrijk naar Italië rijdt, moet rekenen op uren vertraging op de A13/A22 Brennerpas – Verona. In Zwitserland loopt de wachttijd voor de Gotthardtunnel in de A2, op het traject Luzern – Chiasso, enorm op, in beide richtingen.

Europese flitsmarathon aangekondigd

Tot slot: Nederlanders die in de week van 3 augustus door Europa reizen, kunnen maar beter goed op hun snelheid letten. Er zijn diverse flitsmarathons aangekondigd, vooral op plekken waar ongelukken gebeuren, zoals provinciale wegen, bergpassen en populaire toeristenroutes.

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