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30.000 Nederlanders krijgen problemen met politie: nieuw puntensysteem gaat wegmisbruikers aanpakken

Politie en justitie introduceren nog voor het einde van het jaar een nieuw strafpuntensysteem. Het doel? De ongeveer 30.000 automobilisten die stelselmatig verkeersregels negeren, effectiever uit het verkeer filteren.

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Tot op heden kreeg je alleen een strafpunt voor rijden onder invloed van alcohol of drugs, wat trouwens flink toeneemt, maar daar komt verandering in. Het nieuwe systeem deelt niet langer uitsluitend strafpunten uit bij rijden onder invloed, maar ook bij andere verkeersovertredingen. Strafpunten worden echter alleen toegekend na een staandehouding. Word je geflitst, dan hoef je je dus geen zorgen te maken.

Strafpunten

De overheid kan bij een staandehouding vaststellen wie de bestuurder is en zo de strafpunten aan de juiste persoon toekennen. Het systeem werkt dus niet op kenteken, zoals bij flitspalen het geval is. Draag je geen gordel of app je achter het stuur, dan levert dat één strafpunt op. Voor zwaardere overtredingen die door justitie worden behandeld, zoals rijden onder invloed of rijden zonder rijbewijs, krijg je twee strafpunten.

Drie strafpunten krijg je bijvoorbeeld voor het veroorzaken van een ernstig ongeval. Verzamel je binnen een jaar in totaal zes strafpunten, dan kom je op een lijst van veelplegers terecht. De boetes die veeplegers rijden leveren daarnaast veel geld op voor de overheid, dit was de buit vorig jaar. Deze groep zal extra in de gaten worden gehouden door de politie, al is nog niet duidelijk wat dat in de praktijk precies inhoudt.

Strafpuntsysteem is niet nieuw

Het puntensysteem in Duitsland bestaat al decennialang. Daar raak je bij acht strafpunten je rijbewijs kwijt. Punten kunnen worden afgebouwd door een cursus te volgen, waarna ze na enkele jaren vervallen. Wellicht dat Nederland ook met een systeem van cursussen gaat werken.

Voor de gemiddelde automobilist verandert er voorlopig weinig: een flitsboete levert geen strafpunten op. Voor de wegmisbruikers, van wie er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek vorig jaar bijna 30.000 waren, verandert er in het najaar echter wel het nodige. Pas daarnaast op voor het waarschuwen van overtreders voor de politie, je kunt dan een boete van 190 euro op de mat ontvangen.

Geschreven door Djoeke van Til Na een rit in een Land Rover Defender werd haar liefde voor auto’s flink aangewakkerd. Het kiezen van een stage was dan ook geen moeilijke opgave: het moest Autovisie worden. Na haar stage is ze aan de slag gegaan als freelancer.