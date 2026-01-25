Deel dit: Share App Mail Tweet

Boete 190 euro! Je mag anderen waarschuwen voor de politie, maar niet op deze manier

Je komt een mobiele snelheidscontrole tegen en je wilt andere weggebruikers daarvoor waarschuwen. Is dat toegestaan? Jazeker, daar doet de politie niet moeilijk over, alleen mag dat niet op deze manier.

Als je een mobiele flitser tegenkomt, mag je van alles doen. Je mag in een mobiele app aangeven waar hij staat, je mag het op Facebook of Instagram zetten, je mag er tweehonderd meter vandaan gaan staan en andere weggebruikers met een kartonnen bord waarschuwen voor de politie, maar één ding mag je niet.

Boete voor knipperen met groot licht

Seinen met groot licht is niet zomaar toegestaan. Daar kun je een boete van 190 euro voor krijgen. Dat heeft niks te maken met het feit dat je de politie ‘verlinkt’, want dat mag in dit geval, maar wel met het oneigenlijk gebruik van het groot licht.

Wanneer mag je wél groot licht gebruiken?

Groot licht mag je alleen in het donker gebruiken en alleen als je geen andere weggebruikers tegenkomt. Je mag dus niet even knipperen om iemand voor te laten gaan of seinen om iemand te groeten. Dat mag alleen ’ter afwending van dreigend gevaar’, zoals dat in de wet staat omschreven.

Het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) is daar dus vrij vaag over, want wat is een ‘dreigend gevaar’ nou precies? De politie die je een flitsboete kan geven, is toch ook een ‘dreigend gevaar’? Nee, zo ziet de wetgever dat niet.

Zo mag je wél naar tegemoetkomend verkeer seinen als iemand zijn koplampen in het donker niet aan heeft of als iemand juist zijn groot licht heeft ingeschakeld en jou daarmee verblind. Ook mag je met je knipperlichten achteropkomend verkeer waarschuwen voor het feit dat er een file staat.