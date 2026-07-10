Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze 26 jaar oude hypercar is uniek en haalt een topsnelheid van 430 km/h!

Wij wisten van het bestaan van de Lotec Sirius, maar hadden hem nog nooit gezien. Tot we hem op het Goodwood Festival of Speed de heuvelklim op zagen bulderen.

Autovisie altijd in beeld? Maak ons je Google-favoriet en vind onze tests, primeurs en autonieuws sneller terug. Instellen →

Lotec was een Duits bedrijf, dat in 1962 werd opgericht door Kurt Lotterschmid en zich specialiseerde in racewagens. In 1985 bouwde het, in opdracht van een Japanse bankdirecteur, zijn eerste straatauto: de Ambassadeur, een grote luxelimousine met 550 pk, gebaseerd op de Mercedes S-klasse W126.

Lotec en ontwerper Luigi Colani

Daarna volgden de Lotec T1000 (een getunede Ferrari Testarossa met 1.000 pk), de Lotec-Colani Testa d’Oro (een door Luigi Colani getekende supercar op Testarossa-basis) en de Lotec C1000 (een unieke supersportwagen met koolstofvezel monocoque en 1.000 pk sterke twinturbo Mercedes-V8.

Productieplannen voor de Sirius

Van de Sirius wilde Lotec maximaal vijf exemplaren per jaar bouwen, maar uiteindelijk bleef het bij één prototype. Hij werd gebouwd in het jaar 2000 en wordt aangedreven door in de basis dezelfde 6,0-liter Mercedes-V12 als de Pagani Zonda, de M120.

In de Sirius zijn er twee KKK K27-turbo’s aan toegevoegd, die voor een vermogen van ongeveer 1.000 pk zorgden en 1.000 Nm koppel. Wie dat niet genoeg vindt, kan turbodruk opvoeren naar 1,2 bar, met als resultaat een vermogen van 1.200 pk.

De aandrijfkrachten gaan via een handgeschakelde zesbak naar de achterwielen. In theorie zou de Sirius een topsnelheid van 430 km/h moeten kunnen halen, maar dat is nog nooit door iemand geprobeerd. Op de Goodwood-heuvelklim maakt-ie echter een behoorlijk snelle (en lawaaiige) indruk.

Blijf op de hoogte van het belangrijkste autonieuws

Bepaal zelf je autonieuws. Volg Autovisie in Google Discover en krijg het belangrijkste nieuws, tests, occasions en video’s in jouw feed.

Geschreven door Remco Slump Heintje Davids van Autovisie. Begon in 2005 als stagiair en kwam terug in 2007, 2013 én 2022. Rijdt een BMW-motor, maar zou liever een 850CSi hebben.