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Deze twee ‘stationwagons’ van Ferrari komen uit Nederland en staan gewoon op de parkeerplaats van Goodwood

Daar stonden ze dan ineens, op de Performance Parking van het Goodwood Festival of Speed: twee ‘stationwagons’ van Ferrari uit Nederland. Want beide zijn ontworpen door Niels van Roij Design.

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We zeggen Ferrari’s, maar op de twee ‘breadvans’ is geen steigerend paard meer te vinden. Ferrari vindt het niet zo leuk als je met zijn auto’s klooit, dus moeten de logo’s eraf als je dat wel doet. Anders krijg je de beruchte advocaten van het merk achter je aan.

Daytona Shooting Brake Hommage

Hoe dan ook, laten we met de zwarte auto beginnen, de nieuwste. Hij heet Daytona Shooting Brake Hommage, is gebaseerd op een Ferrari 599 GTB (2006 – 2012) en is een ode aan de unieke Ferrari 365 GTB/4 Shooting Brake uit 1972.

Zo zien we duidelijk designelementen van het origineel op de neus (de grille en de oranje strip) en aan de achterkant (de opvallende zijruiten en de scherp afgehakte kont). Bagage in de ‘kofferbak’ leggen kan via de zijruiten, die als vlinderdeuren open gaan.

(Afbeelding: Niels van Roij Design) (Afbeelding: Niels van Roij Design) (Afbeelding: Niels van Roij Design)

(Afbeelding: Niels van Roij Design) (Afbeelding: Niels van Roij Design) (Afbeelding: Niels van Roij Design)

Bijzonder aan het interieur is dat het instrumentarium niet meer voor de bestuurder staat, zoals bij de 599 GTB het geval is, maar boven op de middenconsole. De studio van Niels van Roij heeft zo’n 15.000 uur in het ontwerpen en bouwen van de Shooting Brake Hommage gestopt.

Breakvan Hommage van Niels van Roij

Het bedrijf heeft al twee shooting brakes van Ferrari op zijn naam staan, want vijf jaar geleden onthulde het de Breadvan Hommage op basis van de 550 Maranello. Als inspiratie diende de Ferrari 250 GT SWB ‘Breadvan’ uit 1962, die om aerodynamische reden een soort busjesvoorkomen had.

(Afbeelding: Niels van Roij Design) (Afbeelding: Niels van Roij Design) (Afbeelding: Niels van Roij Design)

(Afbeelding: Niels van Roij Design) (Afbeelding: Niels van Roij Design) (Afbeelding: Niels van Roij Design)

Is de Breadvan Hommage van Niels van Roij fraai. Mwah, wij trekken de neus niet zo goed en vinden de Shooting Brake Hommage een stuk beter geslaagd. Wel slim dat Van Roij ze op de parkeerplaats van het Goodwood Festival of Speed neerzet. Het publiek liep er met vragende blikken omheen.

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