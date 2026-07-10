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Betalen voor Belgische snelwegen? Nederlanders hebben vanaf mei 2027 waarschijnlijk vignet nodig

Nederlanders moeten vanaf 1 mei 2027 waarschijnlijk een digitaal vignet kopen om op Belgische snelwegen en gewestwegen te mogen rijden. De omstreden heffing wordt volgens Belgische media toch doorgevoerd.

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Als de plannen doorgaan, kunnen automobilisten kiezen uit verschillende vignetten: voor één dag, tien dagen, twee maanden of een jaar. Een dagvignet gaat naar verwachting tussen de 8,10 en 11,25 euro kosten.

Betalen voor Belgische snelweg

De hoogte van het tarief hangt af van de CO2-uitstoot en de milieuklasse van de auto. Voor een elektrische auto zou een jaarvignet 90 euro kosten. Voor een Euro 4-auto komt het bedrag naar verwachting uit op 100 euro. Voor de meest vervuilende auto’s loopt dat op tot 125 euro per jaar.

Hoewel ook Belgische automobilisten het vignet moeten kopen, kijken de Belgische gewesten tegelijk naar manieren om de bestaande wegenbelasting voor inwoners te verlagen. Juist daar zit de juridische gevoeligheid: een systeem waarbij buitenlanders uiteindelijk zwaarder worden belast, kan botsen met Europese regels.

Het is daarom nog de vraag of België de plannen juridisch rond krijgt. Een vergelijkbaar Duits tolplan sneuvelde eerder bij het Europees Hof van Justitie, omdat Duitse automobilisten zouden worden gecompenseerd en de rekening daardoor in de praktijk vooral bij buitenlandse bestuurders terechtkwam.