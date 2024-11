Deel dit: Share App Mail Tweet

Wat is de juiste bandenspanning en hoe meet je die?

Rijden met de juiste bandenspanning is belangrijk voor de veiligheid en helpt het brandstofverbruik te verminderen. Maar hoe weet je nou of jouw autobanden de juiste druk hebben en hoe meet je dat?

De aanbevolen bandenspanning van een gewone personenauto ligt tussen de 2 en 3 bar. Wordt de auto zwaar beladen, dan is het advies om een hogere spanning te hanteren.

Waar vind je de juiste bandenspanning?

Je kunt op meerdere plekken de juiste bandenspanning achterhalen. Aan de bestuurderskant van een auto zit vaak een sticker in het portier waarop staat wat de aanbevolen druk is. Ook staat deze informatie soms vermeld aan de binnenkant van de benzineklep en is het terug te vinden in het instructieboekje.

Verder zijn er verschillende websites die aan de hand van het kenteken en de gewichtsbelasting de juiste bandenspanning weergeven.

Welke gevolgen heeft een verkeerde bandenspanning?

Het regelmatig controleren van de bandenspanning is erg belangrijk. Een te lage bandenspanning leidt tot vervorming van de wangen van de band. Daardoor slijten de banden sneller en hebben ze meer rolweerstand, wat voor een hoger brandstofverbruik zorgt. Bovendien wordt het risico op een klapband groter.

Bij een te hoge bandenspanning draagt het middelste deel van het loopvlak de hoogste belasting, waardoor het rubber daar sneller slijt dan aan de buitenranden. Een band met een te hoge spanning heeft minder grip, trilt meer en zorgt voor minder rijcomfort.

Controleer de bandenspanning maandelijks

Bij normaal gebruik van een auto daalt de luchtdruk in een band met 0,2 bar per maand. Controleer jouw banden daarom maandelijks.

Zorg ervoor dat de banden koud zijn tijdens het controleren. Warme banden zorgen voor een onzuivere meting. Over het algemeen geldt voor een winterband dezelfde correcte bandenspanning als voor een zomerband. Voor winterbanden geldt echter wel dat de luchtdruk met 0,2 bar verhoogd moet worden als de buitentemperatuur boven de zeven graden is.

Hoe controleer je de bandenspanning?

Hoe controleer en corrigeer je de spanning van autobanden? Bij de meeste benzinestations kun je tegen betaling de banden oppompen (lees hier hoe). De luchtdruk in de band is van de pomp af te lezen.

Je kunt natuurlijk ook zelf een bandenspanningsmeter aanschaffen. Ze zijn zowel analoog als digitaal te verkrijgen en meten de luchtdruk via het ventiel.