Koopwijzer: Mitsubishi Eclipse Cross – prijzen, problemen en uitvoeringen

De Mitsubishi Eclipse Cross paart controversiële styling aan onberispelijke betrouwbaarheid. Autovisie duikt in de prijzen, problemen en uitvoeringen in deze koopwijzer.

Sinds de introductie van de Nissan Juke in 2010 woedt er een strijd om de meest controversieel gelijnde Japanse crossover-coupé. De Mitsubishi Eclipse Cross gooit hoge ogen. Onderhuids is het een betrouwbaar en degelijk kwaliteitsproduct met mooie techniek.

Carrosserie Mitsubishi Eclipse Cross

Mitsubishi positioneert de Eclipse Cross tussen de ASX en Outlander. Met dit laatste model deelt de crossover veel techniek en zijn ‘Dynamic Shield’-vooraanzicht. De compacte hoogzitter is 4,40 meter lang en heeft een sterke wigvorm. Het nogal drukke ontwerp zit boordevol opvallende details, zoals afgeplatte wielkasten, een scherp ingesneden taillelijn en een achterklep met doorlopende lichtbalk, die herinnert aan de Pontiac Aztek. Bi-led koplampen, privacy-glas en een dubbel panoramadak zijn fabrieksopties.

In het najaar van 2020 volgt een tamelijk uitgebreide facelift. Het vooraanzicht wordt opgefrist met nieuwe led-dagrijverlichting en gewijzigde c-vormige sierdelen. Aan de achterkant maakt de doorlopende lichtbalk plaats voor twee gescheiden achterlichtunits.

Interieur Mitsubishi Eclipse Cross

In het interieur zijn de kunststoffen aaibaarder dan je traditioneel van Mitsubishi verwacht. Hoogglans zwarte en zilvergrijze sierdelen doorbreken het overwegend zwart-grijze kleurschema. Op het dashboard zijn fysieke knoppen in overvloed aanwezig. In combinatie met de 20 centimeter verschuifbare achterbank biedt de Mitsubishi Eclipse Cross achterin volop beenruimte. De bagageruimte is met 341-448 liter niet overdreven ruim bemeten. De specificatie- en optielijst vermeldt 7-inch Smartphone Link Display Audio (SDA)-infotainment met Apple CarPlay/Android Auto en optionele touchpad-bediening, aangevuld met DAB+, Bluetooth, usb- aansluitingen en Rockford Fosgate-audio.

(Afbeelding: Mitsubishi) (Afbeelding: Mitsubishi) (Afbeelding: Mitsubishi)

(Afbeelding: Mitsubishi) (Afbeelding: Mitsubishi) (Afbeelding: Mitsubishi)

De lijst gaat verder met keyless entry & start en diverse veiligheidssystemen, waaronder adaptieve cruise control, parkeersensoren voor en achter, een achteruitrijcamera en een 360-graden camerasysteem. Ook een head-up display, elektrische stoelverstelling, schakelflippers, stoel-, stuur- en voorruitverwarming en leren bekleding zijn leverbaar. De facelift brengt onder meer een nieuw stuurwiel, herpositionering van de startknop en nieuw 8-inch infotainment met aanraakbediening, stembediening en twee draaiknoppen. Ook groeit de bagageruimte licht. Sommige eigenaren melden dat de smartphone-app niet goed werkt; een kleine smet op de verder zeer betrouwbare Mitsubishi-technologie.

Motor Mitsubishi Eclipse Cross

Het motoraanbod is zeer overzichtelijk. Aanvankelijk staat alleen de 1.5 DI- T (163 pk, 250 Nm) in de configurator. Deze viercilinder benzinemotor heeft een turbolader, variabele kleptiming en een combinatie van directe en indirecte inspuiting, wat vervuiling van het inlaattraject voorkomt. Het faceliftmodel heeft de plug-in hybride-aandrijflijn uit de Outlander PHEV, bestaande uit een 2,4-liter Atkinson-cycle viercilinder benzinemotor (systeemvermogen 188 pk), twee elektromotoren en een 13,8 kWh-accupakket.

Onder ideale omstandigheden is een elektrische actieradius tot 45 kilometer haalbaar. Het accupakket opladen kan met een 3,7 kW AC-lader of met een DC-snellader. Soms gebruikt de PHEV-aandrijfijn de verbrandingsmotor om het accupakket op te laden. Dit kan wat onnatuurlijk aanvoelen (en klinken).

Transmissie

De 1.5 DI-T benzinemotor is verbonden met een handgeschakelde zesversnellingsbak of een cvt-automaat. Daarnaast is er keuze tussen voorwiel- en S-AWC vierwielaandrijving met Active Yaw Control, een dynamisch stabiliteitssysteem. Integrale aandrijving is uitsluitend leverbaar in combinatie met de cvt. De PHEV-variant heeft altijd deze combinatie en bovendien instelbare remenergieterugwinning.

Het maximale geremde trekgewicht is 1.500-1.600 kilo, waarbij de lagere waarde voor de PHEV geldt. Onder normale omstandigheden is de cvt stil en soepel, maar bij snel accelereren zijn loeiende bijgeluiden vaak niet te vermijden. In de sportstand simuleert de traploze transmissie acht versnellingen, maar een ontspannen rijstijl past beter bij de transmissie.

Wielophanging

De Mitsubishi Eclipse Cross deelt zijn platform met de derde generatie Outlander. McPherson- voorwielophanging gaat samen met een multilink-achteras. Mitsubishi geeft de crossover een comfortabele onderstelafstemming. Ook de besturing is minder direct dan je van een sportief gelijnde crossover-coupé zou verwachten. Er zijn 16- of 18-inch lichtmetalen wielen leverbaar. Goed om te weten: de PHEV-versie weegt honderden kilo’s meer dan een vergelijkbare 1.5 DI-T met cvt en AWD. Dit verschil is duidelijk merkbaar in bochten (en in de mrb-rekening).

Welke Mitsubishi Eclipse Cross moet ik hebben?

Binnen het occasionaanbod is de keuze simpel: kopers die geen PHEV-aandrijflijn willen, zijn aangewezen op het pre-faceliftmodel. Wie het faceliftmodel zoekt, zit aan de PHEV-techniek vast. Tot de facelift is er keuze uit de Pure (16-inch lichtmetaal, SDA-infotainment, klimaatregeling, cruise control, achteruitrijcamera), de First Edition (led-koplampen, surround-camera’s, dodehoekwaarschuwing, stoelverwarming), de Intense (S) (18-inch lichtmetaal, dorpelverbreders met rode accenten, head-up display, klimaatregeling) en de Instyle (panoramadak, voorruitverwarming, leer, stoelverwarming voor + achter, adaptieve cruise control, Rockford-audio).

De Black Edition heeft zwarte 18-inch wielen, een zwarte grille en spiegelkappen en zwarte hemelbekleding. Het faceliftmodel heeft standaard cvt en S-AWC en begint bij uitrustingsniveau Intense (18-inch lichtmetaal, camera, klimaatregeling, stoelverwarming), gevolgd door de Intense+, Executive, Black Edition en Instyle.

Moet de Mitsubishi Eclipse Cross het worden?

Kwalitatief maakt het weinig verschil of de keuze op de 1.5 DI-T of de plug-in hybride 2.4-aandrijflijn valt. Beide hebben voor- en nadelen. Het hoge gewicht kan de PHEV in de toekomst parten gaan spelen door de aflopende mrb-korting. Of dat opweegt tegen het voordeel van de mogelijkheid om op (zelfopgewekte) stroom te rijden, moet iedereen voor zichzelf bepalen.

Het pre- faceliftmodel met de 1.5 DI-T aandrijflijn is lichter, rijdt leuker en vinden wij spannender gelijnd. De Eclipse Cross is een echte Mitsubishi: solide met degelijke en betrouwbare techniek, en dat zijn twee eigenschappen die bij veel concurrerende crossover-occasions niet tot de standaarduitrusting behoren.