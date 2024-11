Deel dit: Share App Mail Tweet

Is deze getunede Nissan GT-R de sterkste occasion van ons land?

De Nissan GT-R is populair onder tuners. Hoeveel potentie de geblazen 3,8-liter V6 heeft, laat deze Nederlandse occasion zien.

We waren op zoek naar het krachtigste tweedehandsje van Nederland. In Woerden staat een Bugatti Chiron te koop. Dat is de op-één-na duurste occasion van ons land (dit is de allerduurste), maar ondanks zijn 1.500 pk is het niet de sterkste auto die we tegenkwamen op de tweedehandsmarkt. Die eer gaat naar deze heftig getunede Nissan GT-R.

Nissan GT-R met bijna 2.000 pk

De eerste lichting GT-R’s van de R35-generatie had 485 pk. In latere modellen werd het vermogen opgekrikt tot zo’n 570 pk. Een flink deel van de Nissan GT-R-occasions is gekieteld en gaat daar ruim overheen. 600 pk… 700 pk… 800 pk. Peanuts, voor de VR38DETT.

(Afbeelding: TCM Competition) (Afbeelding: TCM Competition) (Afbeelding: TCM Competition)

(Afbeelding: TCM Competition) (Afbeelding: TCM Competition) (Afbeelding: TCM Competition)

Het kan nog veel gekker. Volgens de verkopende partij produceert deze GT-R-occasion uit 2015 maar liefst 1.933 pk. Bij elk andere auto zouden we argwaan krijgen bij dergelijke vermogenscijfers, maar bij een Nissan GT-R geloven we het wel. Daarnaast is er volgens de aanbieder documentatie aanwezig van zowel de aanpassingen als de rollenbankrun.

“Alom bekend als een van de snelste GT-R’s van Europa”, stelt de verkoper. “Dagelijks te gebruiken of voor een dragrace, het circuit of fantastische autoshows.” Dat eerste betwijfelen we met bijna 2.000 pk onder de rechtervoet. Welke acceleratiecijfers de occasion nu noteert, wordt in de advertentietekst niet vermeld. Maar het zal ongetwijfeld sneller zijn dan de 2,8 seconden waarin de Nissan GT-R af fabriek van 0 naar 100 km/h sprint.

Prijs van de occasion

Geïnteresseerd in de sterkste occasion van Nederland? Dan moet je diep in de buidel tasten. Waar je standaard GT-R’s al ruim onder de ton opvist, wordt voor dit buitensporig sterke exemplaar 219.950 euro gevraagd.

Autovisie test de leukste occasions

In de rubriek Occasion Battle test Autovisie interessante tweedehands auto’s. Hieronder zie je de meest recente videoreportages.