Deze Hyundai heeft iets te veel energiedrank gedronken

Wat gebeurt er als je een paar Red Bulls in de tank van een Hyundai Elantra N gooit? Juist, dan krijgt hij vleugels. De TCR Edition van de Hyundai Elantra N.

In Nederland wordt de Elantra niet geleverd. Deze sportiefste uitmonstering van het model gaan we dan ook niet in ons land zien. Desondanks is het een opvallende auto.

Hyundai Elantra N TCR

Want deze Hyundai Elantra N TCR heeft een krankzinnig grote spoiler achterop. Tot hoeveel neerwaartse druk het object levert, laat de fabrikant niet weten. Wel stelt het dat de spoiler verstelbaar is voor op het circuit.

Verder heeft de Hyundai Elantra N TCR Edition 19 inch wielen, vierpots remklauwen en N-livery (alleen in Zuid-Korea).

Onder de motorkap van de Hyundai ligt een 2,0-liter viercilinder die met een turbo zorgt voor 280 pk en 390 Nm koppel. Het vermogen wordt middels een automatische versnellingsbak en een sperdifferentieel naar de voorwielen gestuurd.

De Elantra N TCR Edition kost in Amerika 36.600 euro. Overigens blijkt uit onderzoek dat de Elantra een behoorlijk betrouwbare auto is.