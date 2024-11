Deel dit: Share App Mail Tweet

Andere datum Formule 1-race Canada om klimaat

De Grote Prijs van Canada krijgt vanaf 2026 een andere plek op de Formule 1-kalender om klimaatredenen. Door de race in Montreal naar voren te halen en aan de Grote Prijs van Miami te koppelen, kan een trans-Atlantische oversteek worden geschrapt. De organisatie van het raceweekeinde in Canada is akkoord met de verschuiving van juni naar mei.

Dit jaar zat de race op circuit Gilles Villeneuve in de maand juni ingeklemd tussen die van Monaco en Spanje. Volgend jaar staat Canada gepland in juni na Spanje en voor Oostenrijk. Door Canada naar mei te vervroegen, kunnen alle Europese races in een aaneengesloten periode worden verreden.

“Deze verandering maakt onze kalender weer een stuk duurzamer en zo blijven we ook op koers om in 2030 ons grote doel te halen en dat is een CO2-neutrale Formule 1”, aldus Formule 1-baas Stefano Domenicali in een bericht op de website van de belangrijkste autosportklasse.

ANP