Veel Nederlanders kunnen dagelijks 329 euro boete krijgen door deze fout bij verkeerslicht

Nederland staat vol verkeerslichten en toch weten velen niet exact hoe het zit met de regels. Rij je namelijk weleens bewust door oranje, dan kun je een flinke boete krijgen.

Hoewel je tijdens jouw rijlessen is geleerd wat de kleuren van een verkeerslicht betekenen – en je dit daarvoor ook al wist – zie je deze fout dagelijks om je heen gebeuren. Daarbij weten velen de regels die gelden als de verkeerslichten uitvallen niet.

Fout bij verkeerslicht

Maar ook als ze het wel doen, gaan veel Nederlanders dus de fout in. En dat terwijl de regels eenvoudig zijn.

Groen

Bij een groen verkeerslicht mag je doorrijden. Let wel, je hebt niet overal automatisch voorrang. Soms moet je voorrang verlenen aan tegemoetkomend verkeer.

Rood

Rood is duidelijk. Je bent verplicht te stoppen voor de stopstreep. Zelfs dit doen veel Nederlanders verkeerd. Zij wachten op de verkeerde plek.

Oranje/geel

De middelste kleur op een verkeerslicht is oranje – eigenlijk geel – en is er om te voorkomen dat je door rood rijdt zonder dat je keihard hoeft te remmen en gevaarlijke situaties veroorzaakt. Desondanks blijft de regel dat je moet stoppen als dat nog kan.

Veel Nederlanders geven echter bij een oranje licht gas bij, terwijl ze eigenlijk konden stoppen. Dat is in strijd met de wet en kan een bekeuring van 329 euro opleveren. Flitspalen staan wel altijd op rood licht ingesteld en dus kun je enkel bekeurd worden voor deze overtreding door een handhaver of de politie.