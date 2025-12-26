Deel dit: Share App Mail Tweet

Storing met de verkeerslichten? Dan treedt deze regel in werking

Verkeerslichten laten er geen twijfel over bestaan wie wanneer voorrang krijgt. Dankzij detectielussen in het asfalt die naderend en wachtend verkeer waarnemen, is de doorstroming over het algemeen goed. Maar wat als stoplichten plots niet meer werken?

Niet altijd is het een storing. Soms komt het voor dat verkeerslichten ’s nachts oranje knipperen. In beide gevallen treden andere regels in werking als de verkeerslichten dienst weigeren.

Deze regels gelden als verkeerslichten niet werken

Welke regels zijn dat dan? Nou, dezelfde verkeersregels die gelden bij kruisingen zónder verkeerslichten. Verkeerstekens zoals borden geven dan aan wie voorrang krijgt en wie niet. Staan er geen borden? Dan moet je het als een gelijkwaardige kruising beschouwen en krijgt rechts dus voorrang. Ook moet afslaand verkeer voorrang verlenen aan rechtdoorgaand verkeer.

Toch wil er bij een storing met verkeerslichten nog weleens chaos ontstaan, zeker als het gebeurt tijdens de spits. Soms wordt de hulp van verkeersregelaars ingeschakeld. In de hiërarchie der verkeersaanwijzingen zijn verkeersregelaars altijd leidend. De volgorde luidt dus: verkeersregelaars, verkeerslichten, verkeerstekens en verkeersregels.

Verwarrende verkeerssituaties

Autovisie schrijft vaker over verwarrende verkeerssituaties. Weet je bijvoorbeeld wat te doen als iemand naast je wil invoegen op de snelweg? Moet je opschuiven of niet? En is richting aangeven voordat je een rotonde oprijdt nou wel of niet verplicht?