“Waarom hangen in Nederland de verkeerslichten zo ongelofelijk hoog?” Het ministerie geeft antwoord

In Nederland kennen we veel rotondes, maar ook verkeerslichten zijn een veelgebruikte manier om verkeer veilig een kruising over te laten gaan. Hoewel ze doorgaans goed werken, zijn sommige Nederlanders gefrustreerd over de hoogte waarop ze hangen.

Kortgeleden vroeg Autovisie-lezer Willem de Bruin zich af waarom mensen tegenwoordig zoveel ruimte overlaten tot de stopstreep en tussen auto’s. Het CBR kwam al snel met duidelijke richtlijnen om bij het stoplicht frustratie te verminderen en veiligheid te verbeteren.

Verkeerslichten in Nederland hangen hoog

De Autovisie-mailbox overstroomde na dit artikel met Nederlanders die bij het verkeerslicht met hun neus tegen het raam van hun auto gedrukt zitten. Velen vroegen zich af: “Waarom hangen in Nederland de verkeerslichten zo ongelofelijk hoog?” Een vraag waar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat antwoord op kan geven.

“De verkeerslichten hangen hoog boven de weg, omdat een hoog voertuig (een vrachtauto bijvoorbeeld) er natuurlijk wel onderdoor moet kunnen rijden. De verkeerslichten die langs de weg staan, hangen lager”, aldus een woordvoerder.

Waarom hangen ze niet aan de overkant van de weg, zoals in Amerika?

In Amerika hebben ze hier een oplossing voor: de verkeerslichten hangen aan de overkant van de weg. Volgens het Ministerie is dat niet ideaal voor de verkeersveiligheid. “Het voor de hand liggende voordeel van het Amerikaanse systeem is dat je het stoplicht beter kunt zien. Een nadeel is dat de stopstreep in deze gevallen verder naar voren ligt, waardoor het effect van doorschieten bij remmen (door gladheid of te laat remmen, bv.) intenser kan zijn.”

Gemeenten zetten niet zomaar stoplichten en stopstrepen neer. Deze moeten aan allerlei richtlijnen voldoen. In onderstaande tabel zie je hoe de richtlijnen in Nederland zijn vastgelegd.