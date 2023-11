Deel dit: Share App Mail Tweet

Covermodel: Volkswagen Passat (B1) – de basis voor een legendarisch model

Momenteel staat de negende generatie in de startblokken, maar het succesverhaal start exact een halve eeuw geleden. De Volkswagen Passat B1 markeert de grote ommezwaai waarmee Volkswagen na jaren treuzelen eindelijk van het bedaagde Kever-concept afstapt.

Het door NSU ontwikkelde stiefkind K70 mag dan de eerste voorwielaandrijver onder de Volkswagen-vlag zijn, maar met de Passat vindt de Duitse autobouwer zichzelf opnieuw uit. Of liever: met de Audi 80.

De Volkswagen Passat B1

Want de Volkswagen Passat B1 leunt stevig op zijn half jaar eerder verschenen broer. Giugiaro (die ook de Golf en Scirocco voor zijn rekening neemt) wordt in eerste instantie ingeschakeld voor de vormgeving van een volledig nieuwe middenklasser, maar halverwege de ontwikkeling wordt uit kostenoverwegingen bepaald dat de 8o als basis moet dienen. Tot aan de B-stijl zijn ze vrijwel identiek, alleen de fastbackvorm komt van de grootmeester en moet bezitters van oude luchtgekoelde TL’s en 411’s aanspreken.

De nieuweling is verkrijgbaar met twee-, drie-, vier- of vijfdeurs koetswerk en smoelt door zijn strakke achterkant en grote geïntegreerde achterlichten een stuk moderner dan de Audi. Daarnaast worden de gloednieuwe, door Audi ontwikkelde, in lengterichting geplaatste viercilinders gedeeld. Alleen de achterwielophanging (met starre as) verschilt en is voor de Volkswagen Passat ruimtebesparend opgezet, met oog op de nog te verschijnen stationcar. Deze Variant gedoopte variant wordt in 1974 nageschoven en is in de Verenigde Staten ook als Audi leverbaar.

Halverwege 1973 neemt Autovisie de Volkswagen Passat onder handen. De testredactie is vrij positief, de moderne techniek en het uiterlijk scoren punten, evenals weggedrag, binnenruimte en verbruik. Puntjes van kritiek gaan naar de korte stoelen en het hoge geluidsniveau. En typisch Duits: het uitrustingsniveau is wel erg karig voor de gevraagde prijs. Toch wordt de Passat een grote hit.

In 1977 volgt een uitgebreide facelift en verschijnen een diesel en een rappe GLi met de 110 pk injectie-motor uit de Golf GTI. Er wordt ook een echte Passat GTi ontwikkeld, maar dat blijft helaas een prototype. In 1980 gaat de B1 met pensioen, twee jaar later dan de Audi. Opvolger B2 borduurt voort op hetzelfde concept. In Brazilië weet de B1 echter van geen ophouden, daar loopt de laatste (met Audi-front!) pas in 1988 van de band.

Aanbod en prijzen

De Volkswagen Passat B1 heeft niet de cultstatus van de Golf en het aanbod is geringer, mede door de roestgevoeligheid van de eerste bouwjaren. Voor een goed onderhouden exemplaar, liefst in een fijne jaren 70-kleur, wordt zo 10 mille gevraagd, met uitschieters naar 20.000 euro.

Daarvoor kun je het beste terecht in Duitsland; het Nederlandse aanbod is beperkt. We vinden een groene driedeurs prefacelift met wat werk voor net geen 6 mille, en twee faceliftmodellen in fraaie staat: een vijfdeurs GLS voor 9 mille en een Variant voor 12.000 euro. Prijzen van een Audi 80 B1 liggen op bijna hetzelfde niveau.