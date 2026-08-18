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Deze tweedehands 4×4-camper is stoer, betaalbaar en heeft een zonnepaneel op het dak

Wij kwijlen net als jij weg bij het zien van zo’n over-de-top Toyota Land Cruiser die voor tienduizenden euro’s is omgebouwd tot woeste 4×4-camper. Maar het hoeft allemaal niet zo duur te zijn, bewijst deze Mitsubishi L400-occasion.

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Goed, deze camper heeft misschien niet de allure van een stoere Land Cruiser, maar dankzij serieuze offroadhardware komt ook dit Japannertje een heel eind buiten de gebaande paden. Een andere offroadcamper testte Autovisie eerder in een speciale aflevering van de Occasion Battle-rubriek. Die video vol handige tips over de aankoop van tweedehands campers zie je hierboven.

4×4-camper

Wat maakt deze Mitsubishi dan zo’n goede offroader? Denk aan een inschakelbaar vierwielaandrijfsysteem met hoge en lage gearing, een sperdifferentieel op de achteras, een flinke bodemvrijheid en all-terrain-banden van BFGoodrich.

Voorop zit een flinke lier om jezelf (of een ander) in nood los te trekken. De bodem en brandstoftank zijn met beschermplaten afgedekt. Dankzij een snorkel hoef je niet te vrezen voor een fatale fout zoals deze.

Het is dus een serieuze 4×4. De Mitsubishi wordt aangedreven door een 2,5-liter dieselmotor. Een krachtpatser? Absoluut niet. De vierpitter levert namelijk slechts 87 pk. Dat houdt niet over, weten we uit ervaring.

Wegenbelasting

Dieselauto’s kosten normaalgesproken een godsvermogen in de wegenbelasting. Gelukkig is deze occasion omgekeurd tot kampeerauto, waardoor je het halftarief betaalt. Dat komt neer op zo’n 370 euro per kwartaal voor deze Mitsubishi. Je kunt ook voor deze nog véél stoerdere (en volledig wegenbelastingvrije) camper kiezen.

Wat maakt dit busje dan toch een echte camper? Allereerst is hij voorzien van een hefdak waarmee extra binnenruimte is vrijgespeeld. Bovenop ligt een zonnepaneel en achterop vind je twee jerrycans die elk 20 liter groot zijn. Deze Mitsubishi heeft daarnaast een standkachel voor zowel de motor als de leefruimte.

Het is dus een camper waarmee je er écht tegenaan kunt. Dat hebben de huidige eigenaren al bewezen. Naar eigen zeggen zijn zij er onder meer mee door Midden-Azië gereden. “Daardoor heeft de bus gebruikssporen, waaronder enkele deuken, krassen en wat roestvorming”, schrijven ze in de advertentie.

Prijs van deze Mitsubishi L400

“Hij is inmiddels 26 jaar oud, dus verwacht geen showroomstaat. Daar staat tegenover dat het een betrouwbare reisgenoot is met een indrukwekkende reisgeschiedenis.” Voor 12.500 euro is het jouw volgende reisgenoot.