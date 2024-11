Deel dit: Share App Mail Tweet

Oei, zie hier waarom je niet te snel door diep water moet rijden

Rufford Ford is een beruchte stukje weg in Engeland. Een bepaald overstroomt geregeld en niet iedereen lijkt de risico’s daarvan in te kunnen schatten. We leggen je graag uit waarom je beter niet, of hooguit stapvoets door diep water moet rijden.

Rufford Ford heeft al zó veel auto’s naar de eeuwige jachtvelden gestuurd, dat het inmiddels een populaire locatie is voor carspotters. De ene na de andere auto komt er namelijk aan zijn eind. Om die reden is de weg zelfs tijdelijk gesloten geweest.

Total loss na een plons door Rufford Ford-water

Dat klinkt spannend, maar het is geen wilde rivier die auto’s meesleurt de afgrond in. Verre van zelfs. Het is een rustig stroompje, maar dat is juist het gevaar. Men onderschat de diepte en rijdt er met te veel vaart doorheen. Soms lijken automobilisten zelfs aangemoedigd door het filmende publiek dat al weet wat hen te wachten staat.

Wat is hydrolock?

Wie een beetje verstand heeft van de techniek die onder de motorkap verscholen zit, snapt waarom te hard door diep water rijden problematisch kan zijn. Een verbrandingsmotor zuigt lucht aan via zijn lichtinlaat. Samen met de brandstof wordt de lucht in de cilinders samengeperst.

Rijd je te hard door een diepe plas, dan kan er een boeggolf over de motorkap slaan. Op dat moment komt plots geen lucht, maar water via je luchtinlaat de draaiende motor in. Het probleem is dat water niet samen te persen is. Op het moment dat de zuiger naar boven wil bewegen, wordt hij tegengewerkt door het water met desastreuse motorschade tot gevolg.

Zo voorkom je hydrolock

Om deze reden zie je dat sommige terreinwagens (zoals deze stoere Toyota-occasion) zijn uitgerust met een snorkel. Zo kunnen deze offroaders door dieper water rijden zonder dat er water in de cilinderkamers terecht komt.

Heeft jouw auto geen snorkel? Vermijd dan rijden door diepe plassen. Kan het nou echt niet anders, check dan eerst hoe diep het water werkelijk is en rijd er dan zo langzaam mogelijk doorheen om een boeggolf te voorkomen. Een gewaarschuwd mens telt voor twee, dus eindig niet als een van de automobilisten in onderstaande video.