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Zelfs de designer van Lancia zag de bizarre Thesis niet aankomen | Sjoerds Weetjes 519

Met de Thesis introduceerde Lancia een spraakmakend ontwerp, onderscheidend van alles wat andere autobouwers op dat moment aanboden. Waar haalde Lancia de inspiratie voor het ontwerp vandaan? Dat hoor je in Sjoerds Weetjes 519.

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In 2002 stelde Lancia de Thesis voor. Een grote limousine met een opvallend gestileerde voor- en achterzijde. Dat zorgde voor wat ophef, want de auto was totaal anders dan de Lancia-modellen van dat moment en zeker iets anders dan wat de concurrentie bood.

Opvolger van de Lancia Kappa

Maar ook iets totaal anders dan de Kappa, de voorganger van de Thesis. De vierdeurs Kappa was een traditioneel gelijnde sedan, een overduidelijk voortvloeisel uit de Thema. Op dat thema – ahum – zou de designafdeling van Lancia voortborduren.

Maar tijdens de ontwerpfase van de Kappa-opvolger kreeg de designafdeling een tweede opdracht. Moederconcern Fiat vroeg om een concept-car, waarmee het hele bedrijf zijn visitekaartje kon afgeven. En die auto kwam er.

Thesis op basis Dialogos Concept

In 1996 verscheen het studiemodel op de autoshow in Turijn. De directie van Fiat was er enorm van gecharmeerd. Dermate enthousiast zelfs, dat zij een productieversie van de concept car wel zag zitten. De vervanger van de Kappa kon terug naar de tekentafel.

De uiteindelijke productieversie kreeg een aantal visuele kenmerken van het concept. Een één-op-één kopie werd het niet. De daadwerkelijk auto, die de nieuwe naam Thesis kreeg, werd een stuk groter. Hij werd zelfs fors groter dan zijn voorganger.

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