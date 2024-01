Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom deze Aston Martin geboren is als klassieker | Sjoerds Weetjes 382

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

Voor de V12 Speedster ontwikkelde Aston Martin een specifiek platform, maar de Engelsen wisten dat het geen eenmalige transformatie zou worden. Na de V12 Speedster volgden de V12 Vantage en de V12 Roadster op dezelfde architectuur. Daar voegt de fabrikant nu de DBR22 aan toe. Wat maakt die variant nu zo speciaal? In deze aflevering van Sjoerds Weetjes het antwoord.

De V12 Speedster had de eer om de historische lijn van de grootste motor in de kleinste productlijn een vervolg te geven. Eerder lepelde Aston Martin de vermaarde 5,9 liter V12-motor in de Vantage. Daartoe diende het platform een metamorfose te ondergaan, terwijl de complete neus van de compacte sportwagen geheel werd herzien. Wat de verschillen tussen de V8 Vantage en de V12 Vantage zijn, hoorde je in aflevering 62. Aston Martin bouwde twee edities van die heerlijke V12 Vantage, zowel als coupé als roadster.

Waarom de Aston Martin DBR22 geboren is als klassieker

Met de komst van de nieuwe Vantage was het de vraag of Aston Martin het trucje zou herhalen. Al bij de lancering van de nieuwkomer liet toenmalige CEO van het merk, Andy Palmer, aan Sjoerd weten dat de architectuur ongeschikt was om er een V12-motor in te lepelen. Dat bleek ook toen Aston Martin de V12 Speedster voorstelde. Om de twaalfpitter voorin de neus van de volledig open tweezitter te krijgen, was het gehele voorste subframe aangepast. Sterker nog, de techneuten wisselden het om voor die van de grotere DBS.

De nieuw geformeerde architectuur vormt inmiddels de basis voor vijf modellen, aangezien de fabrikant op het platform ook de Valour bouwt. In deze aflevering van Sjoerds Weetjes belicht Sjoerd de DBR22. Waarom ontwikkelde het briste merk deze creatie? Was de autobouwer wel van plan om de auto uit te brengen? Onderschatte Aston Martin de vraag naar de spider? Op deze vragen en meer geeft Sjoerd antwoord in aflevering 382. Hij stelt je een van de allereerste klantenauto’s voor en laat je de DBR22 uitvoerig zien. Weet je bijvoorbeeld hoe je de motor in de DBR22 bereikt? Welnu, dat en meer.