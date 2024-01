Deel dit: Share App Mail Tweet

BYD neemt plek Volkswagen in tijdens EK Duitsland

Van 14 juni tot 14 juli is het Europees kampioenschap voetbal (EK) in Duitsland. Bij eerdere toernooien was Volkswagen een belangrijke sponsor. Nu wordt die plek ingenomen door het Chinese BYD.

In 2020 reed er nog een op afstand bestuurbare Volkswagen ID.4 het veld op om de bal te bezorgen voor een wedstrijd. Hoewel Volkswagen nog wel het Nederlandse voetbal steunt, en tot 2028 een samenwerking heeft lopen met de KNVB, trok het zich eerder terug als sponsor van de UEFA 2024.

BYD neemt plek Volkswagen in tijdens EK Duitsland

BYD neemt nu dus de plek van Volkswagen in op het toernooi en wordt de officiële e-mobility partner. Tijdens het EK zullen veel modellen van BYD rond de stadions en op televisie te zien zijn.

Michael Shu, Managing Director van BYD Europa, laat weten:” “BYD is verheugd om samen te werken met UEFA EURO 2024 en er trots op de eerste e-Mobility-partner te zijn voor dit sportevenement.”

Het Nederland elftal heeft tijdens het EK in Duitsland overigens nog wel Volkswagen-stad Wolfsburg al thuisbasis. Daarbij rijdt een groot deel van het KNVB-persooneel elektrische auto’s van het Duitse merk. Toch is het opvallend dat Volkswagen juist wanneer het EK in hun thuisland is, het partnerschap over laat nemen door een grote concurrent. Al maken de verschillende schandalen het wellicht niet aantrekkelijk om de UEFA de sponsoren.