Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze Volkswagen-occasion is de zuinigste auto ooit

Autovisie is altijd op zoek naar occasions voor de liefhebber en spit daarom de lijsten van verkoopsite Gaspedaal.nl door. Ditmaal vonden we een Volkswagen XL1. De zuinigste brandstofauto ooit.

Volkswagen kwam in 2014 met een wel heel bijzondere auto op de proppen. Een plug-in hybride met een dieselmotor waarmee je slechts 1 liter brandstof op 111 kilometer zou moeten verbruiken.

De Volkswagen XL1 is de zuinigste auto

Van deze 111 kilometer leg je ongeveer de helft elektrisch af op de 27 pk-elektromotor. Hierna schakelt de auto over op een tweecilinder dieselmotor met een slagvolume van slechts 800cc en een maximaal vermogen van 47 pk. De motoren tezamen leveren 69 pk.

We gingen in 2017 met de Volkswagen XL1 op pad en vonden de auto verassend rap: “Het dappere tweecilindertje ratelt als een opstijgend propellervliegtuig, terwijl de tachometer verrassend vlot omhoog kruipt. (..)De 0,8 liter TDI-motor heeft per 20 kilometer aan een litertje diesel genoeg om de glibberige koets op fietswielen op zijn begrensde topsnelheid van 159,6 km/h te houden”

Maar niet alleen de hybridetechniek of de kleine tweecilinder dragen bij aan een gunstig brandstofverbruik. Ook het gewicht speelt een grote rol. De auto weegt, mede door carbon fibre onderdelen, slechts 795 kilogram. Door een tank van slechts 10 liter te plaatsen, gaat het gewicht met een volle tank nauwelijks omhoog.

Een kleine motor, een laag gewicht en..

Een zuinige aandrijflijn en een laag gewicht, er zou dan nog een ding ontbreken aan een superzuinige occasion: een lage CW-waarde. Volkswagen liet de XL1 op een waar ruimteschip lijken, met gesloten wielkasten en zelfs al camera’s als buitenspiegels. Deze camera’s zien we vandaag de dag terug op de nieuwste elektrische modellen van bijvoorbeeld Audi.

Lage vaste en variabele lasten dus bij deze hypermiler. Toch is het bijzondere schepsel niet voor iedereen geschikt. “Niemand zal de XL1 ooit als echt comfortabel ervaren. Nog afgezien van de stugge vering en de harde kuipstoelen blijkt al gauw dat een fatsoenlijke geluidsisolatie de meedogenloze zucht naar gewichtsreductie niet heeft overleefd. Bewegingen van de direct op het chassis geschroefde voor- en achterwielophanging komen de auto binnen als een ondefinieerbare verzameling ‘klonk- en bonkgeluiden’. Aan de penetrante afrolgeluiden kun je horen hoe het bandenprofiel eruitziet.”

De Volkswagen XL1 occasion

Autovisie vindt een Volkswagen XL1 occasion. Het exemplaar is uitgevoerd in het Sunset Red Metallic en heeft niet de gestroomlijnde dichte wielen die we kennen van het model.

De kilometerteller van de zuinigste auto staat na 9 jaar op nog geen 20.000 kilometer. De verkoper vraagt net geen 107.500 euro voor de bijzondere occasion.

Alle slimme features van de occasion

Vijf jaar geleden ging Autovisie-redacteur Dries van den Elzen op pad met de Volkswagen XL1. Hij vertelt je alle slimme features van het futuristische zuinigheidswonder.