Waarom de Nissan Ariya zijn Nismo-badge niet helemáál waard is

De Nissan Ariya Nismo komt over als iemand die zich tijdens JapFest uitgebreid laat fotograferen in een raceoverall, maar nog geen deuk in een pakje boter kan rijden. Gelukkig is de werkelijkheid anders.

Dat de eerste indruk van de Nismo niet optimaal is, komt doordat Nissan in zijn persinformatie een beetje overdrijft. Er staat dat het model zo’n 130 pk sterker is dan de op één na krachtigste Ariya. En daar is geen woord van gelogen, maar wél een speld tussen te krijgen.

Nissan Ariya Nismo met 435 pk

De Nismo is alleen 130 pk sterker omdat de 396 pk leverende Advantage Edition Plus Performance nét uit het leveringsprogramma is gehaald. Hij is de vervanger van die uitvoering en heeft in de basis dezelfde aandrijflijn, maar dan met 39 pk meer en hetzelfde koppel.

Dat betekent dat-ie twee elektromotoren heeft, die samen maximaal 435 pk en 600 Nm produceren. We schrijven met opzet ‘maximaal’, want de genoemde aandrijfkrachten zijn alleen in de sportiefste rijmodus (Nismo) beschikbaar. In Normal en Eco wordt de boel geknepen voor een betere efficiëntie.

Relatief hoog stroomverbruik

En dat is nodig ook, aangezien het officiële WLTP-opgave van 24,5 kWh/100 km weinig goeds voorspelt. In het zuiden van Frankrijk, bij een buitentemperatuur van zestien graden Celsius, gaf de boordcomputer na een rit van twee uur over binnenwegen en de autoroute zelfs 25,6 kWh/100 km aan.

Voelt lichter aan dan hij is

De Nissan Ariya Nismo danst strak door bochten heen, voelt lichter aan dan zijn 2.259 kilo wagengewicht en blijft op hoge snelheid keurig neutraal, met slechts een hint van onderstuur als de limiet in zicht komt. Hij is verfijnd, met een onderstel dat weliswaar stevig, maar nooit oncomfortabel hard is.

Dat de Nismo ‘slechts’ 435 pk heeft en vijf seconden over de sprint naar 100 km/h doet, is een bewuste keuze, beweert Nissan. “De Ariya is een gezinsauto”, vertelt een woordvoerder. “Als-ie in drie seconden naar 100 km/h zou gaan, zouden alle inzittenden bij wijze van spreken hun nek breken.”

Actieradius Nissan Ariya Nismo

Tegenvallend is de actieradius van de Nismo, die met 417 kilometer (in het ideale geval) vrij beperkt is. Neem dan de vierwielaangedreven Ariya met 306 pk, 600 Nm en een WLTP-bereik van 513 kilometer. Of zelfs de 242 pk en 300 Nm leverende voorwielaandrijver met 531 kilometer range.