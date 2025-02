Deel dit: Share App Mail Tweet

Stroomstoring legt Formule 1-test in Bahrein stil

Een stroomstoring heeft de officiële testrace van de Formule 1 in Bahrein stilgelegd. Door het uitvallen van de elektriciteit werd het donker in de garageboxen en vielen systemen uit. De middagsessie was twee uur onderweg toen de wedstrijdorganisatie besloot de rode vlag uit te hangen.

Charles Leclerc was tot dan toe de snelste in zijn Ferrari. George Russell van Mercedes was de op een na snelste, hij gaf twee tienden toe op Leclerc. Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen zette voorlopig de zesde tijd neer in zijn nieuwe Red Bull.

De testdagen op het woestijncircuit van Sakhir in Bahrein zijn tot en met vrijdag. Het seizoen begint op 16 maart met de Grand Prix van Australië.

ANP