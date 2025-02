Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen komt tot 74 ronden en derde tijd op testdag Bahrein

Max Verstappen heeft de eerste dag in zijn nieuwe Red Bull goed doorstaan. De viervoudig wereldkampioen reed in totaal 74 ronden op het circuit van Bahrein tijdens de eerste van drie officiële testraces in de Formule 1. Hij noteerde de derde tijd. Lando Norris was de snelste van allemaal in zijn McLaren met een geklokte ronde van 1.30,430. De Brit reed 52 ronden. George Russell zette in zijn Mercedes de tweede tijd neer; hij reed 70 ronden.

De actiefste coureur was Esteban Ocon. De Fransman ging in zijn Haas 88 keer rond op het woestijncircuit in Sakhir.

De eerste testdag verliep zonder crashes. Een aantal coureurs spinde of moest even buiten de baan om te corrigeren. Er was in de middagsessie een onderbreking van ongeveer een uur door een stroomstoring. De lichten vielen uit, alsmede de tijdregistratie. De wedstrijdorganisatie besloot de coureurs een uur langer door te laten rijden om het onvoorziene oponthoud te compenseren en de coureurs de gelegenheid te geven hun testprogramma te kunnen afwerken.

Testraces

Tijden zeggen nog weinig tijdens testraces en zeker op de eerste dag. Dan willen de coureurs vooral hun nieuwe auto aanvoelen. Het was wel opvallend dat de vier beste tijden afkomstig waren van McLaren, Mercedes, Red Bull en Ferrari, de vier teams die naar verwachting dit jaar gaan strijden om de titel.

Verstappen liet via Red Bull weten dat hij aangenaam verrast was na de eerste kennismaking. “We weten nog niet hoe snel we echt zijn, maar alles werkt goed. De auto doet wat ik wil en is in balans. Daar kon ik alleen maar op hopen. Het gaat er nu nog niet om de perfecte ronde te rijden, maar verder te testen en de auto te verbeteren.”

Lawson en Hamilton

Zijn nieuwe teamgenoot Liam Lawson reed 58 ronden en kwam tot de achtste tijd. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton reed in de ochtendsessie 78 ronden in zijn Ferrari. Hij zette de dertiende tijd neer.

De testdagen op het woestijncircuit van Sakhir in Bahrein zijn tot en met vrijdag. Het seizoen begint op 16 maart met de Grand Prix van Australië

