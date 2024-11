Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom Jos zijn Matra Jet 6 na 44 jaar nog steeds heeft

De 61-jarige Jos Luken is al 44 jaar trotse eigenaar van een Matra Jet 6. Waarom hij zo dol is op deze auto vertelt hij in onze Uw Garage-rubriek.

“Als ik in vroeger bij mijn oudste broer langsging, moest ik altijd even in de schuur kijken. Daar stonden een Triumph TR4 en een Matra zoals deze. En daar ging ik altijd even in zitten, even sturen. En ik ging mee naar bijeenkomsten van de Matra Club. Ik ben toen idolaat van dat merk geworden.”

Plots eigenaar van twéé Matra’s

“Toen ik op mijn zeventiende met heel wat uren werk op het land genoeg geld bij elkaar gespaard had, besloot ik: ik wil er ook een. Dat ging toen nog via de zaterdageditie van De Telegraaf. Ik vond een auto; in de advertentie stond al dat hij niet reed. Ik ben eropaf gegaan en werd eigenaar van twéé Matra’s. Een schade-auto zonder motor en neus én de auto op deze pagina’s. Bij deze auto zaten de carburateurs er niet op en de vooras was slecht.”

“Ik kon ze niet eens op mijn naam zetten, ik was te jong. Ze zijn op papier twee jaar van mijn broer geweest. De auto’s werden in de schuur van mijn zus gezet. Daar was plek en ik heb daar een winter lang elk vrij uurtje doorgebracht. Iedereen ging schaatsen en ik stapte op mijn brommer en ging aan de slag om mijn auto rijklaar te maken. Er zaten dozen vol onderdelen bij, alles was compleet. Ik denk dat ik er een halfjaar mee bezig ben geweest. Er is een vooras van de sloop onder gekomen; dat is dezelfde als die onder een Renault 8 en dat was toen gewoon te krijgen. Toen de auto klaar was, was ik nog steeds geen 18 en je mocht nog geen rijlessen volgen. En uiteindelijk heb ik nog drie keer over mijn rijexamen gedaan ook…”

Matra Jet 6 al 44 jaar in bezit

“Ik zat op de Streekschool voor een verdere opleiding in het autovak. En toen ik mijn rijbewijs eindelijk had, kwam ik met de Matra naar school. Er waren er meer met een auto, hoor, maar dat was dan een Opel Kadett of een Fiat 127. Als ik jaren later klasgenoten van toen tegenkwam, was vaak de eerste vraag: ‘Heb je die Matra nog?’ Dat waren ze nooit vergeten. En ik kon het altijd bevestigen: ik heb hem nog steeds. De auto is van 1967, ik kocht hem in 1980. Ik heb hem nu dus 44 jaar.”

“Als de auto eens voor een langere periode stilstond, heb ik wel eens getwijfeld: ik doe er eigenlijk te weinig mee, is dat niet zonde? Ik heb een lange tijd voor een rallyteam gesleuteld, mijn eigen huis afgebouwd, er kwamen kinderen; in die periodes ben je gewoon minder met zo’n auto bezig. Dan stond de Matra daar maar in een hoek van de garage. Ik heb ook wel eens overwogen een Triumph TR4 te kopen, daar heb ik immers ook goede herinneringen aan. Maar na zo’n periode van stilstand moest ik het toch altijd weer even proberen, eventjes aan de praat helpen en een stukje rijden. Dat is dan weer zo leuk, het bloeit gelijk weer op. En dan denk ik toch altijd weer: nee Jos, niet wegdoen!”