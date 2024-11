Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen vindt plek op startrij vóór Norris het belangrijkste

Max Verstappen was zeker niet tevreden na de kwalificatie van de Grote Prijs van Las Vegas, waarin hij de vijfde tijd neerzette. De regerend wereldkampioen staat echter een plek voor zijn concurrent Lando Norris. “We staan voor McLaren, daar moet ik natuurlijk naar kijken”, zei hij bij Viaplay.

Verstappen heeft het al het hele raceweekend lastig in Las Vegas. “Er zit niet genoeg snelheid in. We komen op het rechte stuk topsnelheid tekort door onze vleugel en hebben ook niet de grip. Dan wordt het een lastig verhaal, vooral ten opzichte van Mercedes, Ferrari en zelfs een Alpine in de kwalificatie.”

Toch vond Verstappen dat hij alles eruit had gehaald in de kwalificatie. “Er zat geen foutje in de ronde. Er zit niet meer in.”

Achtervleugel

Voor de race is Verstappen ook voorzichtig. “We gaan het zien”, zei hij. “Ik heb geen idee hoe we in de long runs zijn. Hopelijk blijven de banden heel. Met de dingen die we veranderd hebben aan de wagen zijn we hopelijk iets meer competitief in de race.”

Verstappen zei eerder dat de achtervleugel van de Red Bull op de lange rechte stukken in Las Vegas niet efficiënt is. “Dat weten we en daar moeten we mee leven. Daarnaast krijgen we de banden niet op de juiste temperatuur. En in langzame bochten zijn we te langzaam plus het gebrek aan topsnelheid. Als je geen voordeel hebt in de bochten en nadeel op de rechte stukken dan wordt het lastig.”

Gebrek aan grip

Concurrent Norris klonk ook niet positief. Hij klaagde bij Viaplay over een gebrek aan balans en grip. “De auto is lastig te besturen en hier ook nog eens langzaam. Het asfalt hier ligt ons niet. Het wordt niet makkelijk met de snelheid die we hier hebben.”

Verstappen kan bij de Grote Prijs van Las Vegas zijn vierde wereldtitel op rij behalen. De Red Bull-coureur heeft in het WK 62 punten voorsprong op Lando Norris. Na de race van zondag (07.00 uur Nederlandse tijd) zijn er nog maximaal 60 punten te verdienen.

ANP