In deze occasion van 9.000 euro kun je genieten van een vijfcilinder

Als ZZP’er wil je een comfortabele, representatieve zakenauto. De fiscale bijtelling voor privégebruik hakt er dan hard in! Tenzij je gebruik maakt van de regeling dat je bijtelling betaalt over de handelswaarde, als de auto minimaal 15 jaar oud is. Tijd voor een occasion dus.

Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste in een segment. Op dinsdag, donderdag en zaterdag stellen we de kandidaten voor.

Grote, zakelijke occasion voor 10.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een grote zakensedan voor maximaal 10.000 euro. Is de Volvo S60 je te klein, klik dan verder, want afgelopen dinsdag behandelden we de Audi A6 en op donderdag kwam de Mercedes E-klasse voorbij. Onderaan dit artikel lees je welke van de drie wij zouden kiezen.

Volvo S60 (2000 – 2010)

Volvo behoort tot de merken die bepaalde groepen kopers ‘levenslang’ aan zich weten te binden. De stijl en het imago van het merk zijn ijzersterk. Naam maar eens plaats op de uitstekende voorstoelen en bekijk het ergonomisch heel goed doordachte interieur.

Het geluid van een vijfcilinder is ook verslavend, al is hij op snelheid mooi stil. Door de voorwielaandrijving en de fijne trekkracht zijn er wel wat aandrijfreacties in het stuur voelbaar. Op lange ritten met veel snelwegkilometers overtuigt hij meer.

Er is best veel aanbod, maar met goed zoeken vind je wel een pareltje, zoals de donkergrijze 2,4 ‘Kinetic’ (2005, 91.000 km) die voor € 8.995 wordt aangeboden door een autobedrijf in Breda.

Let hierop bij deze occasion

Vocht en vuil in de stekkers direct onder de voorruit kunnen tot elektronische storingen leiden, maar dat is een kwestie van schoonmaken.

Het contactslot is een zwak punt. Er bestaat een noodgreep als het niet werkt, maar er moet wel een nieuw slot in.

Lawaai uit de achterwielen komt van de voeringen van de handrem die loslaten, dat is ook maar een kleinigheidje.

Deze occasion zouden wij kiezen

Mooi rijtje: Audi A6, Mercedes E-klasse en Volvo S60. Maar voor welke zouden wij gaan? Voor een vijftien jaar oude zakenauto van tien mille betaal je maximaal € 1.750 bijtelling per jaar, bij het hoogste tarief aan inkomstenbelasting. Merkvoorkeur speelt hier natuurlijk een grote rol, maar in alle nuchterheid zouden we kiezen voor de Volvo!