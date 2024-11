Deel dit: Share App Mail Tweet

Zo’n representatieve occasion als deze zag je voor 10 mille nooit

Als ZZP’er wil je een comfortabele, representatieve zakenauto. De fiscale bijtelling voor privégebruik hakt er dan hard in! Tenzij je gebruik maakt van de regeling dat je bijtelling betaalt over de handelswaarde, als de auto minimaal 15 jaar oud is. Tijd voor een occasion dus.

Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste in een segment. Op dinsdag, donderdag en zaterdag stellen we de kandidaten voor.

Grote, zakelijke occasion voor 10.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een grote zakensedan voor maximaal 10.000 euro. Is de Mercedes E-klasse niet de auto die je wilt, kijk dan eens naar de Audi A6 van dinsdag of kom op zaterdag terug voor onze derde optie. Een nee, dat is niet de BMW 5-serie…

Mercedes-Benz E-klasse (2002 – 2009)

Een Mercedes’ E-klasse is misschien wel de eerste auto die je te binnen schiet, vanuit de situatie van de genoemde ZZP-er. Hoe representatief die is, hoeven we niet uit te leggen. Stap in zo’n ‘Benz’ en binnen vijf kilometer snap je waarom deze zo geliefd zijn, want in rijcomfort is er weinig beters te vinden.

De sterren op de neus èn pal voor je op het stuur herinneren je ook constant aan je keuze. De relatieve populariteit van zo’n E-klasse betekent ook dat je voor een vast bedrag uitkomt bij een ouder exemplaar. In dit geval bijvoorbeeld bij de E280 Avantgarde (2008, 196.000 km) voor € 9.940 bij een autobedrijf in ’s-Gravenzande.

Let hier op bij deze occasion

Bij de uiterlijk minimale facelift in 2006 is onderhuids véél veranderd, waardoor veel voor dit merk bijzondere euvels niet meer voorkomen. De oudere versies zouden we echt afraden!

Bij de latere exemplaren kunnen elektronische storingen voorkomen, die zijn te herleiden naar vocht in de zogenaamde SAM-module.

Door een kapot lager van de multiriem-spanner valt de auto stil. Het is geen grote reparatie, maar de auto moet wel op transport.

De contactsleutel is ook een zwak punt, dus zorg dat de reservesleutel altijd snel beschikbaar is. Dat is een duur ding, maar vervang ‘m wel direct, anders sta je op een dag zonder.