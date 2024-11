Deel dit: Share App Mail Tweet

Tegenvallende automarkt dwingt Ford Europe tot massaontslagen

Ford gaat in Europa vierduizend extra banen schrappen, waardoor het voorlopige totaal uitkomt op bijna achtduizend. Dat ligt deels aan de tegenvallende vraag naar de elektrische Capri en Explorer.

Vorig jaar kondigde Ford al aan een paar duizend banen te schrappen en daar komen tussen nu en 2027 vierduizend bij. Dat er achtduizend banen op de tocht staan, klinkt veel en is het ook, maar ongeveer vijf jaar geleden heeft Ford nog veel meer medewerkers op straat gezet: twaalfduizend.

Banenverlies bij Ford Duitsland

De Europese organisatie is dus al afgeslankt en wordt nog veel leaner. Ford streept nu veertien procent van zijn personeelsbestand weg, met name in Duitsland, waar net geen drieduizend banen verdwijnen, en in Engeland (achthonderd).

Productie Ford Capri en Explorer

In Keulen wordt na de jaarwisseling de productie van de elektrische Capri en Explorer op een lager pitje gezet. Als reden ervoor noemt Ford de zwakke economische situatie en de lager dan verwachte vraag naar EV’s.

Meer subsidies en infrastructuur

Net als veel andere fabrikanten klaagt Ford over het soms wispelturige beleid van Europese overheden. “In Europa missen we een duidelijke beleidsagenda”, zegt financieel directeur John Lawler. Hij pleit voor grotere subsidies voor elektrische voertuigen en meer overheidsgeld voor laadinfrastructuur.

Uitstel strenge emissieregels

Daarbij wil Ford dat Europa wacht met de invoering van steeds strengere emissie-eisen. Vanaf 2025 mogen nieuwe auto’s gemiddeld nog maar 95 gram CO2 per kilometer uitstoten. Halen fabrikanten die waarde niet, dan hangt ze een miljardenboete boven het hoofd.

Zoals de situatie ervoor staat, lijkt Volkswagen bijvoorbeeld niet aan de eisen te kunnen voldoen, onder meer omdat de verkoop van elektrische auto’s minder snel stijgt dan verwacht. Het merk zal daarom bepaalde modellen moeten schrappen, of de productie er flink van moeten terugschroeven.

De Acea, de belangenorganisatie van Europese autofabrikanten, wil dat de Europese Unie de invoering van de aangescherpte uitstootregels uitstelt van 2025 naar 2027. Eerder stuurden ook Renault-topman Luca de Meo en de Volkswagen Groep al aan op aanpassing van de regels.

Stellantis is tegen aanpassing

Stellantis – dat sinds 2022 geen lid meer is van de Acea – noemt het “surrealistisch” om nu nog de regels te veranderen. Bestuursvoorzitter Carlos Tavares zegt dat het nu “de tijd is om de strijd aan te gaan” en denkt dat Stellantis de doelstellingen met gemak gaat halen.