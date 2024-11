Deel dit: Share App Mail Tweet

Met deze stationwagon ben je zo cool als het absolute nulpunt

Zijn stationwagons cool? Over het algemeen niet. Ze stralen uit dat je een voetbalvader bent, met een hond, twee kinderen en een pasje voor de padelbaan. Maar als je deze stationwagon koopt, komt daar verandering in. Mensen zullen je aanspreken alsof je Steve McQueen bent, de King of Cool.

Deze Ferrari 365 GT4 2+2 stond in 1975, toen-ie nog helemaal standaard was, op de Ferrari-stand op de autoshow van Genève. Daarna werd hij aan zijn eerste eigenaar afgeleverd door een Zwitserse dealer, Willy Henri Felber, die de auto een jaar alweer terugkocht.

Stationwagon voor een sjeik

Een oliesjeik wilde een unieke shooting brake hebben en deze 365 GT4 2+2 leek daarvoor een mooie basis. Voor het design van de ‘stationwagon’ benaderde Felder een legendarische ontwerper: Giovanni Michelotti.

Zijn design ging samen met de auto zelf naar de Engelse carrosseriebouwer Panther Westwinds, bekend van de Panther Kallista en Panther Solo (zie Autovisie 24, die nu in de winkel ligt). Daar werd de Ferrari omgebouwd tot wat-ie nu is: een buitengewoon bijzondere shooting brake.

Nu te koop in Zwitserland

De 365 GT4 2+2 kreeg een naam, Croisette, maar ging uiteindelijk niet naar de sjeik die de opdracht voor de bouw had gegeven. Om onduidelijke redenen kon hij de aankoop niet afronden, dus bleef de Ferrari in Zwitserland.

Daar staat hij nu te koop, bij klassieker- en youngtimerspecialist Andreas Wüest. Wat Croisette moet kosten, is niet bekend. Maar als er ‘op aanvraag’ staat, weet je dat het niet weinig is. Reken op een miljoen of meer.

