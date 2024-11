Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen vijfde, maar voor Norris in kwalificatie GP Las Vegas

Max Verstappen start vanaf de vijfde plek in de Grote Prijs van Las Vegas. De regerend wereldkampioen was in de kwalificatie bijna een halve seconde langzamer dan George Russell in de Mercedes. Carlos Sainz werd in de Ferrari tweede en Pierre Gasly in de Alpine derde.

De Nederlandse Red Bull-coureur start wel voor McLaren-coureur Lando Norris, zijn concurrent voor de wereldtitel. De Brit zette de zesde tijd neer en staat net als Verstappen op de derde startrij.

Verstappen reed in de derde kwalificatiesessie een tijd van 1.32,797. Helemaal op het einde dook Russell daar nog eens flink onder met 1.32,312 en was ook sneller dan Sainz, Gasly en Charles Leclerc.

Opsteker

Belangrijk voor Verstappen was dat hij op de startopstelling voor Norris staat. Dat is een opsteker na alle problemen voor de Nederlander in de drie vrije trainingen, waar hij ver verwijderd bleef van de snelste tijden van met name de Mercedes-coureurs. Maar ook de McLarens waren in de trainingen sneller.

De derde kwalificatiesessie begon met vertraging nadat Franco Colapinto aan het einde van de tweede kwalificatiesessie hard crashte. Lewis Hamilton, die in alle trainingen snel was, maakte een fout in de laatste kwalificatiesessie en start als tiende. Voor Verstappens teamgenoot Sergio Pérez verliep de kwalificatie helemaal teleurstellend. Hij bleef steken in de eerste sessie met de zestiende tijd.

Verstappen kan bij de Grote Prijs van Las Vegas zijn vierde wereldtitel veroveren. Hij heeft 62 punten voorsprong op Norris en na de race in de Amerikaanse stad zijn nog maximaal 60 punten te verdienen. De GP van Las Vegas start zondag om 07.00 uur (Nederlandse tijd).

ANP