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Eelco heeft een vergeten Land Rover uit 1969: “Hij had ongeveer 11.000 km gereden toen ik hem kocht’

Op jonge leeftijd had Eelco Maan al iets met Land Rovers. Maar deze frontgestuurde versie kende hij alleen uit boeken. Hij werd er verliefd op en heeft er nu een.

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Een Land Rover Series 2B 110 Forward Control – waarom heb ik die auto? Omdat het een prachtig model is dat iets heeft waar ik helemaal blij van word als ik hem zie en als ik ermee rij. Dat moet je eigenlijk zelf ervaren.

De Land Rover-reclame

Het verhaal met deze Land Rover is al heel lang geleden begonnen. Land Rover heeft ooit een reclame gehad waarin wat jongetjes spelen met snelle autootjes op de betonnen rand van een zandbak. Maar er zit één jongetje midden in de zandbak en die rijdt daar met zijn model-Land Rover over de bulten en door de kuilen rond. Ik denk dat de maker van die reclame mij vroeger op de basisschool heeft gezien en daar die reclame op heeft gebaseerd. Met andere woorden: Land Rovers, daar heb ik al heel lang iets mee.

Dat ging eerst om de gewone modellen, tot ik deze tegenkwam in boeken – in het echt zie je ze namelijk erg weinig – en ik erdoor aangetrokken werd. Ik vond deze versie heel bijzonder, heel leuk. Daarom ben ik het aanbod in de gaten gaan houden en op een gegeven moment liep ik tegen een exemplaar aan dat ik kon overnemen. Iemand was aan deze auto begonnen, maar kon hem niet afmaken.

Hij had te veel autoprojecten en hij kende mij en nam contact met me op. Het was een ontzettend goede basis: technisch was hij zeer goed in orde, hij had een lage kilometerstand, het chassis was hard, de carrosserie was netjes.

De Land Rover lag uit elkaar, dus ik heb hem als bouwpakket overgenomen – wel rollend – en rustig in elkaar kunnen zetten in zo’n origineel mogelijke staat. De voorkant van de cabine is overgespoten. Oorspronkelijk is de auto geleverd aan een brandweerkorps in Oostenrijk. Dat korps heeft er een speciale cabine achterop gezet, waar ze manschappen en materiaal in konden vervoeren. Die cabine was ondertussen vergaan, dus die heb ik nooit gezien.

De carrosserie was rood gespoten, maar is nu weer in de originele fabriekskleur. Een klein beetje rood is her en der nog wel te zien, omdat de Oostenrijkers het niet erg zorgvuldig afgeplakt hadden. Het hoort bij de auto. Het is een stukje geschiedenis, dus ik vind dat dat nog best gezien mag worden.

Van binnen nog origineel

De binnenkant is nog superorigineel; daar is niks aan veranderd. Dus je ziet nog de deurbekleding vanaf de fabriek, de stoeltjes vanaf de fabriek, de lak vanaf de fabriek, alle klokjes en metertjes origineel af fabriek. Hetzelfde geldt voor het onderstel. En de aandrijflijn is ook niet uit elkaar geweest. Dat was allemaal rollend en prima in orde. De Land Rover had toen ongeveer 11.000 km gereden, hij had bij de brandweer veel binnen gestaan.

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

Het enige wat ontbrak, was de laadvloer. Het was een kaal chassis en daar hebben we zo goed mogelijk met de originele maten de laadbak nagebouwd. Er zijn namelijk weinig originele laadbakken te vinden, omdat ze versleten zijn, gebruikt zijn; het is immers allemaal bijna 60 jaar oud. We hebben die maatvoering overgenomen en met een persoonlijk tintje de boarding gemaakt met mooi klassiek hout. Ik vind het er perfect bij staan.