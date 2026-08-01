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Boete tot 200 euro: trek dit niet aan als je met de auto op vakantie gaat

Mag je met slippers aan autorijden? In Nederland wel, maar in een aantal andere Europese landen niet. Daar kun je er zelfs een boete van tot wel 200 euro voor krijgen.

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Het is heet in Europa, dus we kunnen ons voorstellen dat de verleiding groot is om met slippers aan in de auto te stappen. Waarom ook niet? In Nederland is het toegestaan. Al benadrukt Veilig Verkeer Nederland wel dat het niet bepaald verstandig is.

Autorijden op slippers niet veilig

Een slipper kan achter het gas- of rempedaal blijven hangen of er juist vanaf glijden, stelt de organisatie. Daarom is het beter om met schoenen aan te rijden. Of – als je het je écht veel te heet wordt – met blote voeten.

Boete tot 200 euro in deze landen

Houd er wel rekening mee dat zowel met slippers aan als op blote rijden in Frankrijk en Spanje verboden is. Hetzelfde geld voor rijden met hoge hakken aan. In Frankrijk kun je daar een boete van 90 euro voor krijgen en in Spanje kan die oplopen tot 200 euro.

Boete in Nederland zou kunnen

Overigens zou je ook in Nederland voor zoiets beboet kunnen worden. Dat heeft dan met ‘grove schuld’ te maken, zoals dat juridisch heet: je hebt voor een gevaarlijke situatie gezorgd door je op een bepaalde manier te gedragen.

Stel dat je door geklungel met je slippers per ongeluk het rem- én gaspedaal tegelijk intrapt en je raakt daardoor betrokken bij een aanrijding. Dan zou de politie daarvoor een boete kunnen uitschrijven en is ook de verzekeraar mogelijk niet mals.

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