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Zeekr 9X ‘Super Hybrid’ komt naar Nederland: enorme accu, 897 pk en 2.000 kilo trekgewicht

Zeekr brengt de nieuwe 9X naar Nederland. Het merk spreekt zelf van een ‘Super Hybrid’ en één ding is meteen duidelijk: alles aan deze SUV is groot.

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Dat begint al bij de afmetingen. De Zeekr 9X is maar liefst 5,24 meter lang en heeft een wielbasis van 3,17 meter. In Nederland wordt hij uitsluitend geleverd als zeszitter.

Zeekr 9X ‘Super Hybrid’

Het enige cijfer dat op papier misschien bescheiden oogt, is de benzinemotor. Onder de motorkap ligt een 2,0-liter viercilinder, maar dankzij een krachtige elektromotor op zowel de voor- als achteras levert de aandrijflijn in totaal liefst 897 pk en 935 Nm. In China zijn zelfs uitvoeringen aangekondigd met bijna 1.400 pk. De Nederlandse versie sprint in 4,1 seconden van 0 naar 100 km/h en haalt een topsnelheid van 240 km/h.

De elektromotoren worden gevoed door een accupakket van 55,1 kWh. Dat is enorm voor een plug-in hybride. Sterker nog, veel volledig elektrische auto’s moeten het doen met een kleinere batterij.

Toch valt de elektrische actieradius misschien wat tegen. Op een volle acculading komt de Zeekr 9X volgens de WLTP-cyclus 179 kilometer ver. De totale actieradius inclusief benzinetank bedraagt maximaal 737 kilometer. Opladen gaat daarentegen opvallend snel: aan een geschikte snellader is de accu in slechts 9,5 minuten van 10 naar 80 procent opgeladen.

2.000 kg trekgewicht

Ook het trekgewicht mag er zijn. De Zeekr 9X mag maximaal 2.000 kilogram trekken. Wie zo’n zware aanhanger achter de auto hangt, heeft in de meeste gevallen echter wel een BE-rijbewijs nodig. De SUV zelf weegt namelijk bijna 2.900 kilogram.

Niet alleen de grote accu en de hybride aandrijflijn zorgen voor dat forse gewicht. Ook de uitrusting is extreem luxe. Zo beschikt de 9X over 22-inch wielen, luxe stoelen, een audiosysteem met 32 luidsprekers en twee subwoofers, een 17-inch bioscoopscherm, een koelkast en tal van andere voorzieningen die tot voor kort vooral waren weggelegd voor merken als Rolls-Royce en Bentley.

Wat de luxueuze Zeekr 9X in Nederland gaat kosten, is nog niet bekend. In China begint de SUV omgerekend rond de 60.000 euro, maar door belastingen en invoerkosten zal de Nederlandse prijs ongetwijfeld een stuk hoger uitvallen.

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