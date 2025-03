Deel dit: Share App Mail Tweet

Cyril rijdt al 48 jaar in zijn Polo: zo houdt hij zijn auto als nieuw

Een nieuwe auto kopen en daar 48 jaar later nog in rijden. Waar een matige inruildeal al niet toe kan leiden!

Mijn eerste drie auto’s waren Mini’s. Een Mini is een klein stuiterbakje en het werd tijd voor iets groters en comfortabelers. Als ik vanuit huis de weg overstak, stond ik bij de lokale VW-dealer voor de deur, Sanato in Zeist. Ik kon goed met die mannen overweg en daarom is het deze VW Polo LS geworden.

Een Volkswagen Polo

Ik heb ook nog heel even gekeken naar een Golf, maar de overgang van een Mini naar een Golf was te groot; het formaat van de Polo was prima. Kenners zien gelijk dat het een 77-er is, want deze rode kleur is alleen in dat modeljaar geleverd. Ik heb heel bewust voor deze kleur gekozen. Het was in de periode dat er vrij veel felle kleuren waren – Mars-rood, Riad-geel of Baligroen.

Die waren echt jaren zeventig, maar niet aan mij besteed. Ik had hem net besteld en liep vlak daarna op de AutoRai in Amsterdam. Daar stond een zwarte… Toen heb ik toch nog even getwijfeld, maar ik ben bij het Brokaat-rood gebleven.

Nooit gerestaureerd

Mensen zijn vaak stomverbaasd als ze de auto zien en horen dat er nooit een restauratie heeft plaatsgevonden. ‘Hoe hou je dat zo netjes? Hoe is het 48 jaar lang zo mooi gebleven?’ Je ziet bij VW’s van deze leeftijd toch vaak andere motoren, verlaagd, brede velgen, airride-systemen erin, je kunt het zo gek niet bedenken.

Ik vind het mooier als een auto origineel is gebleven. Dat is ook het streven nu met de Polo en dat gaat goed. Het is niet zo dat ik bewust de kilometerstand laag hou. Nee hoor, het blijft een gebruiksvoorwerp. Maar ondertussen toch wél met een andere waarde dan alleen de financiële.