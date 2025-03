Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze ruime occasion is een beetje cliché, maar wel lekker

Je hebt een prachtige carrière gehad en bij je laatste functie hoorde een leaseauto. Dat betekent ook dat je na je pensioen weer een eigen auto moet kopen. Je wilt hoog zitten, in elk geval een automaat, 1,5 ton trekgewicht voor je caravan en dat allemaal voor 25 mille. Is een Volkswagen-occasion wat voor jou?

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor maximaal 25.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een SUV voor 25.000 euro. Is de Volkswagen Tiguan te cliché voor je? Kijk dan eens naar de Ford Kuga van dinsdag of de Mazda CX-5 van donderdag.

Volkswagen Tiguan (2016 – 2021)

Volkswagen beschikt over een flink scala aan SUV-achtigen. De Tiguan heeft als sterke eigenschap onder meer een bagageruimte van liefst 615 liter. De achterbank is ook ruim genoeg voor twee of zelfs drie volwassenen. Die kan je ook omklappen als je achter de auto staat.

De TSI-motor is een fijne combinatie met de DSG-automaat, dat rijdt soepel, stil en gemiddeld 1 op 13. In de Tiguan zitten erg aangename voorstoelen, op lange ritten is dat heel comfortabel, maar daar staat de nogal harde afstemming van het onderstel tegenover.

De Tiguan is niet de meest verkochte Volkswagen, maar we vinden hem gebruikt zeker. Een mooi complete donkergrijze (2019, 97.000 km) voor € 24.999 bij een autobedrijf in Dordrecht bijvoorbeeld.

Let hierop bij deze occasion

De TSI-motoren verbruiken vaak wat meer olie dan de meeste auto’s. Dat is geen probleem, maar regelmatig peilen en bijvullen is wel geboden.

De DSG-automaat kan elektronisch ontregeld raken. Dat is vaak een kwestie van een reset. Als de zekering eruit klapt, is er veel meer aan de hand, dat wordt een dure bakrevisie.

Het centrale display valt weleens uit. Afhankelijk van de storing is dat snel te resetten, of er moet door een deskundige naar worden gekeken.